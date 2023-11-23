Нужен логотип для игрового канала . Есть шапка-баннер уже . Нужна единая стилистика с баннером . В логотипе должен быть текс из 2 вариантов . 1 вариант : Rasl Kroy 2 вариант :RK В ...
Создание логотипа для компании по импорту автомобилей.
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Создание логотипа для компании по импорту автомобилей.
Название:
Привезенка.рф
Букву "З" можно сделать в виде молнии. (Но не обязательно )Логотип должен быть не перенасыщен и что бы он сразу бросался в глаза на номере авто.
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