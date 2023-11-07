Логотип для производственной компании

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок95 просмотров
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#1$30

Здравствуйте, нужно сделать логотип для производственной компании

Компания называется ТампоПечатные Полимеры (можно использовать сокращение ТПП)
Девиз: Полимеры нового поколения

Занимаются изготовлением печатных тампонов для типографий.
Нужен запоминающийся логотип, который будем использовать на сайте, на визитках и печатной продукции.

2 месяца назад
demaxweb
Денис 
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Победитель конкурса
Stepan55
Степан 
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2 месяца назад
Все отлично уже в какой раз! Благодарю и рекомендую
Отличный заказчик. Всё быстро и оперативно.
Заявки фрилансеров
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2 месяца назад
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
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15 часов назад
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