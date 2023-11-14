Логотип цветочного магазина

Нужно сделать логотип на основе образца. Логотип должен быть в высоком качестве и в форматах eps, svg и png.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания называется "РОЗОПТ" хочется простой лаконичный дизайн логотипа в современном стиле.
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