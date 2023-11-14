Логотип цветочного магазина

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок187 просмотров
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#1$30

Наша компания называется "РОЗОПТ" хочется простой лаконичный дизайн логотипа в современном стиле.

2 месяца назад
solovev25
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Победитель конкурса
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
2 месяца назад
Не первый раз выбираю победителем! Крутой исполнитель, понимает с полуслова
Отличный заказчик. Все четко и ясно. Однозначно рекомендую!
Заявки фрилансеров
Михаил
38 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
189 отзывов
месяц назад
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Логотипы и Знаки
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6 часов назад
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2 месяца назад
2 месяца назад
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
2 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов ноября
Тимур
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