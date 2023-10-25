Изменить изображение

Компания строит и в дальнейшем сдает в аренду офисно-логистические центры. Под новый проект нужен логотип с названием объекта, текст название объекта возможно знак рядом с текстом. Цветовые решения оттенки серого с небольшим добавлением ...
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У нас есть изображение с фотобанка хорошего качества, которое нужно немного изменить:
убрать листок из колес коляски, сделать просто полосу
внутри колеса полосу нарисовать в другую сторону
ногу сделать не острой, закруглить
В приложении:
Картинка 1 - изображение, которое есть, в хорошем качестве, вектор
Картинка 2 - набросала, что нужно сделать (как смогла)))
На выходе нужен вектор.
От вас сразу цена. Спасибо.
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