Изменить изображение

У нас есть изображение с фотобанка хорошего качества, которое нужно немного изменить:

убрать листок из колес коляски, сделать просто полосу

внутри колеса полосу нарисовать в другую сторону

ногу сделать не острой, закруглить

В приложении:

Картинка 1 - изображение, которое есть, в хорошем качестве, вектор

Картинка 2 - набросала, что нужно сделать (как смогла)))

На выходе нужен вектор.

От вас сразу цена. Спасибо.