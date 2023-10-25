Изменить изображение

Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок83 просмотра
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У нас есть изображение с фотобанка хорошего качества, которое нужно немного изменить:

  • убрать листок из колес коляски, сделать просто полосу

  • внутри колеса полосу нарисовать в другую сторону

  • ногу сделать не острой, закруглить

В приложении:

Картинка 1 - изображение, которое есть, в хорошем качестве, вектор

Картинка 2 - набросала, что нужно сделать (как смогла)))

На выходе нужен вектор.

От вас сразу цена. Спасибо.

2 месяца назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
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Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
2 месяца назад
$5
1 день
UAH
Сделано идеально, без единой правки с нашей стороны. Спасибо за профессиональную работу. Рекомендую!
Было приятно поработать.
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