Сделать лого

Можно оформить на примере герба нашей державы, где во главе будет яблоко эпловский, а на вторичном плане Дайсон и плестешн что то в этом роде
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Добрый день, ищу человека разбирающегося в своем деле.
Необходимо изготовить логотип для бренда который занимается подделками ручной работы, проанализировав ца на рынке. Логотип очень важен так как цветовая гамма страницы будет отталкиваться от его тонов.
Название бренда есть но нужен совет.
все детали уже в переписке, если нужно заполнить бриф - скидывайте
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