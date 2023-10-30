Сделать лого

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка60 просмотров
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Добрый день, ищу человека разбирающегося в своем деле.

Необходимо изготовить логотип для бренда который занимается подделками ручной работы, проанализировав ца на рынке. Логотип очень важен так как цветовая гамма страницы будет отталкиваться от его тонов.
Название бренда есть но нужен совет.

все детали уже в переписке, если нужно заполнить бриф - скидывайте

2 месяца назад
gladushchenko06
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
ev_maslov
18 летУкраина
3 года в сервисе
Был
13 дней назад
2 месяца назад
$15
2 дня
UAH
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