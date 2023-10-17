Герб для интернет магазина продажи эпл техники

Вітаю! Наразі шукаю логотип для свого бренду kolizhanka.events, це жіноче комьюніті, де поєднується українська сучасність. Лого хочеться з поєднанням чогось оливкового або рожевого. Створюю бренд івентів з подругою, тому жінка/дві жінки на лого - окей ...
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Можно оформить на примере герба нашей державы, где во главе будет яблоко эпловский, а на вторичном плане Дайсон и плестешн что то в этом роде
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