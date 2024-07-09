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#527
рейтинг фрилансера
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2 из 5
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
9 месяцев назад
Адаптивный дизайнСоздание интернет-магазинов
Все отлично! Справился с функционалом!
Ответный отзыв
Мы с ним не сработались с самого начала, и вроде бы заказ отменили. Но коммисию он мне поставил
$20
10 баллов
10 месяцев назад
Доработка сайтов
Сделано качественно,вовремя и с большим пониманием к пожеланиям заказчика . Рекомендую
Ответный отзыв
Рад был сотрудничать. Вежливый, дает четкие цели
$5
10 баллов
2 года назад
TelegramСоздание логотипов
быстро и качественно, советую
Ответный отзыв
Коммуникабельный, оплатил в срок