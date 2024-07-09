Snap385

Мельников Snap385

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#527
рейтинг фрилансера
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2 из 5

Отзывы заказчиков

smartartcoder
Петр 
33 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$120
10 баллов
9 месяцев назад
Интернет-магазин по продаже игровой валюты Robux
Адаптивный дизайнСоздание интернет-магазинов
Все отлично! Справился с функционалом!
Мы с ним не сработались с самого начала, и вроде бы заказ отменили. Но коммисию он мне поставил
Ответный отзыв
guest_1719314497154
10 месяцев в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
10 месяцев назад
Доработать сайт
Доработка сайтов
Сделано качественно,вовремя и с большим пониманием к пожеланиям заказчика . Рекомендую
Рад был сотрудничать. Вежливый, дает четкие цели
Ответный отзыв
guest_1697487313818
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
2 года назад
Логотип
TelegramСоздание логотипов
быстро и качественно, советую
Коммуникабельный, оплатил в срок
Ответный отзыв