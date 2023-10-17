Нужен логотип для себя. Меня зовут Константин Игоревич Мандра. Врач-травматолог-ортопед. Логотип нужен для моего сайта mandra.ru. Логотип должен сочетаться с зелено-белым сочетанием сайта. Желательно чтобы в нем были буквы К и М, а ...