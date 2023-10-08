Здравствуйте! Требуется разработка логотипа простого, изящного, доступного для восприятия и тд. Есть абсолютно оригинальное название, в собственности одноимённый домен. Подаю на регистрацию товарного знака. Думаю что в будущем реализация данной задачи будет "жирным" пятнышком в списке вашего портфолио. Жду предложений и ссылки на выполненные работы.