Логотип/фав. иконка

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка3 просмотра
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Необходимо разработать логотип для сайта сравнения цен на электронику. Ассоциативность логотипа к электронике не обязательна, сайт будет развиваться как бренд. Логотип должен быть уникальным (т.е. не взят с чужого сайта или с другого любого источника).

Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1Z-yFiSkAqFk16jnwTU5NGUeQGxreHFqMiM1e0-MCKFM/edit

2 месяца назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
2 месяца назад
$50
3 дня
UAHUSDT
Профессионал, очень быстро сделал хороший логотип, рекомендую!
Благодарю за интересный проект! Буду рад нашему дальнейшему сотрудничеству!
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