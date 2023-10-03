Логотип для электромонтажной компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт31 заявка127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

нужен логотип для электромонтажной компании.

Название: Ellegro

Можно Слоган добавить: Elektrotechnik

Цветовая гама, предпочтения: Зелёный, Синий можно и другие цвета если лого понравится в таком стиле)

Хотелось бы что-нибудь в Абстрактном стиле. Логотипы с Вилками, Розетками, Лампочками не интересны. Хотелось бы что ни будь по серьёзней, так как у компании большие финансовые обороты.

"Логотип созданный при помощи ИИ можете не предлагать!"

2 месяца назад
ryschij
34 годаГермания
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Логотип

    Ниже прикрепил фото. Возможно ли сделать похожее, только с лицом настоящего человека? И сколько будет стоить

    Логотипы и Знаки7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Логотип для соц.сетей

    $10

    Нужен логотип чтобы мы могли использовать как заглавное фото для наших соц.сетей, а так же для наших постов. Занимаемся транспортом и логистикой. Примеры прикреплю Нужен простой логотип. Цвета: ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Створення фірмового стилю та логотипу Wood Wall

    $2

    Потрібно створити оригінальний логотип та фірмовий стиль для компанії-виробника стінових панелей із дерева. Також набір фірмових іконок для розділів на сайті та Highlights в Instagram. Визначити три основні кольори та декілька шрифтів. Бажано щоб ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Баннер "Шапка"

    $160

    Здравствуйте, Мне нужен баннер "Шапка" для моего американского ютуб канала на тему (анимации и нарезки из мультфильмов 8к качества) мне нужна качество и скорость (бюджет 160$) (Чаевые небольшие) (Стиль Иллюстрации, Вектор) (баннер должен быть ...

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создание Логотипа для Компании

    Необходимо разработать логотип для сайта сравнения цен на электронику. Ассоциативность логотипа к электронике не обязательна, сайт будет развиваться как бренд. Логотип должен быть уникальным (т.е. не взят с чужого сайта или с другого любого источника). ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад