Здравствуйте,

нужен логотип для электромонтажной компании.

Название: Ellegro

Можно Слоган добавить: Elektrotechnik

Цветовая гама, предпочтения: Зелёный, Синий можно и другие цвета если лого понравится в таком стиле)

Хотелось бы что-нибудь в Абстрактном стиле. Логотипы с Вилками, Розетками, Лампочками не интересны. Хотелось бы что ни будь по серьёзней, так как у компании большие финансовые обороты.

"Логотип созданный при помощи ИИ можете не предлагать!"