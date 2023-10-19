Создание Логотипа для Компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок61 просмотр
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Необходимо разработать логотип для сайта сравнения цен на электронику. Ассоциативность логотипа к электронике не обязательна, сайт будет развиваться как бренд. Логотип должен быть уникальным (т.е. не взят с чужого сайта или с другого любого источника).

Необходимо сделать 5 вариантов дизайна логотипа для выбора наилучшего, после одобрения заявки.

Все подробности в ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1Z-yFiSkAqFk16jnwTU5NGUeQGxreHFqMiM1e0-MCKFM/edit?usp=sharing

3 месяца назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
aqualice
Алиса 
20 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
$35
10 дней
USDT
Все сделано.
Спасибо за заказ, все хорошо)
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