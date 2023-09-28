Логотип - Баннер

$200
Логотипы и ЗнакиЗакрыт12 заявок56 просмотров
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Здравствуйте, Мне нужен логотип - баннер для моего американского ютуб канала на тему (анимации и нарезки из мультфильмов 8к качества)

мне нужна качество и скорость (бюджет 200$) (Чаевые небольшие) (Стиль Иллюстрации, Вектор) (Логотип должен быть ( 2 - 4 - 8к качества по желанию за это доплачу)

3 месяца назад
VladCrypto
Влад 
22 годаУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
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