Создание логотипа по заданию

$3000
Логотипы и ЗнакиЗакрыт35 заявок225 просмотров
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Добрый день.Необходимо выполнить логотип по заданию

Задание и пример выполнения прилагаю

3 месяца назад
guest_1695990685899
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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