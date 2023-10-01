Логотип и упаковка

1. Цель проекта:

Разработать узнаваемый логотип и стильный дизайн стартового пакета симкарты для бренда "esimtravel", который акцентировал бы внимание на современных технологиях и удобстве использования eSIM в путешествиях.

2. Логотип:

2.1 Цвета:

Основной акцент на синем и белом, с возможными оттенками серого.

Возможно использование дополнительных акцентных цветов для подчеркивания модернизма и инноваций.

2.2 Стиль:

Современный и минималистичный.

Иконография, возможно, с изображением планеты или глобуса, подчеркивающая тему путешествий.

2.3 Шрифты:

Чистые, современные шрифты, хорошо читаемые в разных размерах.

3. Дизайн стартового пакета симкарты:

3.1 Размер:

Размер пакета симкарты (2500x2500px).

3.2 Цвета:

Использование фирменных цветов бренда (синий, белый, серый) с возможными акцентами.

3.3 Оформление:

На лицевой стороне разместить логотип, название компании (если с логотипа не ясно), регион работы пакета (анпример Europe, USA + Canada), описание входящих в пакет услуг (например: 10GB/30Days).

На обратной стороне предоставить место для инструкций по активации и пример QR-кода для активации.

3.4 Иконография и графика:

Использование элементов, ассоциирующихся с путешествиями, технологиями и мобильной связью.

3.5 Шрифты:

Использование тех же шрифтов, что и в логотипе для узнаваемости и единообразия.

4. Форматы файлов:

Логотип: .AI, .EPS (вектор), .PNG, .JPG

Дизайн пакета: .AI или .PSD (с раздельными слоями), .PNG, .JPG

5. Дополнительные требования:

Обеспечить легкость изменения элементов дизайна (текста, цвета и т.д.) в предоставленных файлах.

При разработке учитывать целевую аудиторию — путешественников, которые ценят удобство, технологии и надежность.

P.S. Возможно обсуждение некоторых пунктов.