Логотип и упаковка

Нужно выполнить логотип для детского садика, чтобы было минималистично, просто, и красиво.
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1. Цель проекта:
Разработать узнаваемый логотип и стильный дизайн стартового пакета симкарты для бренда "esimtravel", который акцентировал бы внимание на современных технологиях и удобстве использования eSIM в путешествиях.
2. Логотип:
2.1 Цвета:
Основной акцент на синем и белом, с возможными оттенками серого.
Возможно использование дополнительных акцентных цветов для подчеркивания модернизма и инноваций.
2.2 Стиль:
Современный и минималистичный.
Иконография, возможно, с изображением планеты или глобуса, подчеркивающая тему путешествий.
2.3 Шрифты:
Чистые, современные шрифты, хорошо читаемые в разных размерах.
3. Дизайн стартового пакета симкарты:
3.1 Размер:
Размер пакета симкарты (2500x2500px).
3.2 Цвета:
Использование фирменных цветов бренда (синий, белый, серый) с возможными акцентами.
3.3 Оформление:
На лицевой стороне разместить логотип, название компании (если с логотипа не ясно), регион работы пакета (анпример Europe, USA + Canada), описание входящих в пакет услуг (например: 10GB/30Days).
На обратной стороне предоставить место для инструкций по активации и пример QR-кода для активации.
3.4 Иконография и графика:
Использование элементов, ассоциирующихся с путешествиями, технологиями и мобильной связью.
3.5 Шрифты:
Использование тех же шрифтов, что и в логотипе для узнаваемости и единообразия.
4. Форматы файлов:
Логотип: .AI, .EPS (вектор), .PNG, .JPG
Дизайн пакета: .AI или .PSD (с раздельными слоями), .PNG, .JPG
5. Дополнительные требования:
Обеспечить легкость изменения элементов дизайна (текста, цвета и т.д.) в предоставленных файлах.
При разработке учитывать целевую аудиторию — путешественников, которые ценят удобство, технологии и надежность.
P.S. Возможно обсуждение некоторых пунктов.
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