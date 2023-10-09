Создать логотип

Сделать редизайн существующего логотипа согласно ТЗ и в соответствии с дизайном нового разрабатываемого сайта. ТЗ и пример дизайна прилагаются к заданию.
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логотип для циркавого коллектива.
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