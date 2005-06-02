В рамках данного проекта разрабатывается фирменный логотип для компании, который сочетает в себе обновлённый графический элемент «EY» (объединяющий буквы «E» и «Y») и два цветовых решения: жёлтый (основной) и алюминиевый (дополнительный). Благодаря продуманному дизайну и современному подходу, логотип будет подчеркивать индивидуальность бренда и выгодно выделять компанию на рынке, сохраняя при этом целостность и узнаваемость стиля.