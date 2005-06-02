Создание полного логотипа для компании с уникальным графическим элемен

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка1 просмотр

В рамках данного проекта разрабатывается фирменный логотип для компании, который сочетает в себе обновлённый графический элемент «EY» (объединяющий буквы «E» и «Y») и два цветовых решения: жёлтый (основной) и алюминиевый (дополнительный). Благодаря продуманному дизайну и современному подходу, логотип будет подчеркивать индивидуальность бренда и выгодно выделять компанию на рынке, сохраняя при этом целостность и узнаваемость стиля.

Создание логотипов
4 месяца назад
olegrijikov
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
14 часов назад
4 месяца назад
$50
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
14 часов назад
4 месяца назад