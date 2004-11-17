olegrijikov

Требуется разработать 4 поста и 1 обложку для Facebook. Два поста должны содержать текст на изображении, а два других - текст в описании. Обложка должна гармонировать с постами и соответствовать стилю веб-сайта. Работа срочная, необходимо завершить сегодня. Примеры предыдущих работ обязательны.