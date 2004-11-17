olegrijikov

Требуется разработка фирменного логотипа для компании с обновлённым графическим элементом 'EY', который объединяет буквы 'E' и 'Y'. Логотип должен включать два цветовых решения: жёлтый как основной и алюминиевый как дополнительный. Дизайн должен подчеркнуть индивидуальность бренда и обеспечить целостность стиля.
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработать 4 поста и 1 обложку для Facebook. Два поста должны содержать текст на изображении, а два других - текст в описании. Обложка должна гармонировать с постами и соответствовать стилю веб-сайта. Работа срочная, необходимо завершить сегодня. Примеры предыдущих работ обязательны.Баннеры5 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $200
Необходимо перевести и адаптировать два видеоролика на иврит. Возможно потребуется пересоздание видео или замена текста на иврит. Текст будет предоставлен. Начальная цена подлежит обсуждению.Видеомонтаж6 заявокЗакрытгод назад
- $50
Требуется разработка логотипа для IT-компании Lidim.io, включающего иконку и название. Важно соблюдать стиль и цветовую палитру, указанные в приложенной иконке, и внести изменения для обеспечения оригинальности, интегрировав название компании в дизайн.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
- $50
Ищется дизайнер для разработки логотипа компании allinonedigital, занимающейся цифровыми технологиями. Логотип должен быть современным, узнаваемым и отражать концепцию 'все в одном'. Важно учесть гибкость использования в медиа и включить буквы A I O D.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо реализовать показ формы после видео на сайте, используя iframe. Форма должна появляться как попап или встроенная, аналогично примеру с сайта algosec.com, на 30-й секунде видео. Требуется опыт в веб-программировании.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Создайте JavaScript-скрипт, который распознает браузер пользователя из списка: Safari, Chrome, IE, Brave, Firefox и Edge. Скрипт должен отображать кнопку с иконкой соответствующего браузера и текстом. При нажатии на кнопку пользователь будет перенаправлен на страницу для скачивания расширения. Аналогично работе с расширением Metamask.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад