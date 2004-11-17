olegrijikov

Олег Рыжиков olegrijikov

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
57%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
час назад
$50
10 баллов
год назад
Разработка логотипа для IT-компании
DiscordСоздание иконокСоздание логотипов
Благодарю за интересный проект, было приятно сотрудничать.
Спасибо! Быстро качественно и профессионально!
Ответный отзыв
s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
час назад
$50
10 баллов
год назад
Создать логотип
Создание логотипов
Спасибо за выбор. Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Просто супер! быстро, качественно, идеально. Спасибо!
Ответный отзыв
Mitzael
Михаил 
20 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Определить браузеры Safari, Chrome, IE, Brave, Firefox и Edge на JS
JavaScript
Четкая и понятная задача, своевременная оплата, отличная коммуникабельность. Рекомендую!
Спасибо! Работа выполнена на высшем уровне! Обязательно обращусь снова.
Ответный отзыв