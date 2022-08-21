Привет всем!Есть 6 расширений для Firefox, Chrome, Brave,Safari, Edge, IE.Нужно написать скрипт который проделает следующие действия →

1. Распознает браузер пользователя.

2. Покажет кнопку в зависимости от браузера пользователя ( кнопка должка включать в себя текст + иконка браузера )

3. При нажатии на эту кнопку должна произойти перелинковка на другой ресурс для скачивания расширения.

*** точно как "metamask" он распознает браузер и выдает ссылку на раcширения этого браузера )Спасибо!