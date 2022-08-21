Определить браузеры Safari, Chrome, IE, Brave, Firefox и Edge на JS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки486 просмотров

Привет всем!Есть 6 расширений для Firefox, Chrome, Brave,Safari, Edge, IE.Нужно написать скрипт который проделает следующие действия →

1. Распознает браузер пользователя.

2. Покажет кнопку в зависимости от браузера пользователя ( кнопка должка включать в себя текст + иконка браузера )

3. При нажатии на эту кнопку должна произойти перелинковка на другой ресурс для скачивания расширения.

*** точно как "metamask" он распознает браузер и выдает ссылку на раcширения этого браузера )Спасибо!

JavaScript
3 года назад
olegrijikov
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Mitzael
Михаил 
20 лет
3 года в сервисе
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7 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Спасибо! Работа выполнена на высшем уровне! Обязательно обращусь снова.
Четкая и понятная задача, своевременная оплата, отличная коммуникабельность. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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2 года назад
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Mitzael
Михаил 
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Гиоргии
 
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