Необходимо:

1.Спарсить весь товар,фото,описание товара с сайта https://cutt.ly/rXQYc0M

2.Залить все данные на мой движок(CMS Ocstore3)

3. Создать разделы и разложить спарсенные товары по категориям.

Актуально для тех кто хорошо знаком не только с Opencart,но и с модулем simplepars.