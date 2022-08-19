Добрый день.

Нужно сделать калькулятор с помощью ползунков и чек-боксов и форму заказа на WP.

Ползунков 3, выбор из чек-боксов 2.

В зависимости от выбора количества должна отображаться общая сумма.

По клику на кнопку «Отправить заявку» - новое окно, в котором можно ввести почту, телефон, ФИО, компанию, комментарий.

После заполнения полей инфа о выбранной конфигурации и с контактами просто отправляется на почту.

Очень близкий пример вот тут: https://lancloud.ru/oblachnye-servisy/cloud-server/