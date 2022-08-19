Необходимо обновить API на сайте. Ищется веб-программист с опытом работы в данной области. Задача включает в себя анализ текущего API и его модернизацию в соответствии с техническим заданием. Укажите ориентировочные сроки и стоимость выполнения работы.
Сделать калькулятор услуги и форму заказа на WordPress
Добрый день.
Нужно сделать калькулятор с помощью ползунков и чек-боксов и форму заказа на WP.
Ползунков 3, выбор из чек-боксов 2.
В зависимости от выбора количества должна отображаться общая сумма.
По клику на кнопку «Отправить заявку» - новое окно, в котором можно ввести почту, телефон, ФИО, компанию, комментарий.
После заполнения полей инфа о выбранной конфигурации и с контактами просто отправляется на почту.
Очень близкий пример вот тут: https://lancloud.ru/oblachnye-servisy/cloud-server/
Заявки фрилансеров
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