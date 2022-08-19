Скрипт для отдела продаж в html

Добрый день! Нужно написать скрипт для отдела продаж, для холодных звонков. Желательно чтоб в результате был html файл. Чтоб при разговоре с клиентом, менеджер мог выбирать и нажимать на возражение, например "Дорого", при котором открывается другой текст с возможными возражениями и т.д.