Необходимо обновить API на сайте. Ищется веб-программист с опытом работы в данной области. Задача включает в себя анализ текущего API и его модернизацию в соответствии с техническим заданием. Укажите ориентировочные сроки и стоимость выполнения работы.
Скрипт для отдела продаж в html
Добрый день! Нужно написать скрипт для отдела продаж, для холодных звонков. Желательно чтоб в результате был html файл. Чтоб при разговоре с клиентом, менеджер мог выбирать и нажимать на возражение, например "Дорого", при котором открывается другой текст с возможными возражениями и т.д.
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