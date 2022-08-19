Скрипт для отдела продаж в html

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок425 просмотров

Добрый день! Нужно написать скрипт для отдела продаж, для холодных звонков. Желательно чтоб в результате был html файл. Чтоб при разговоре с клиентом, менеджер мог выбирать и нажимать на возражение, например "Дорого", при котором открывается другой текст с возможными возражениями и т.д.

HTML
3 года назад
guest_16608825404211
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
47 отзывов
3 года назад
Орал
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Константин
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Игорь
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артём
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
92 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Обновить API на сайте

    Необходимо обновить API на сайте. Ищется веб-программист с опытом работы в данной области. Задача включает в себя анализ текущего API и его модернизацию в соответствии с техническим заданием. Укажите ориентировочные сроки и стоимость выполнения работы.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизировать ответ сервера по апи

    $40

    Необходимо оптимизировать ответ сервера по API для сайта на OpenCart 2.3. Текущий ответ превышает 4000 мс, необходимо снизить его до менее 3000 мс в течение 3-4 дней. Проблема касается URL/yandexbuy2/cart, где наблюдаются задержки. Требуется анализ причин и предложения по улучшению производительности.

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить скрипт для Tampermonkey.

    Требуется разработать или доработать скрипт для Tampermonkey, который будет очищать ссылки на eBay от лишних параметров. Скрипт должен преобразовывать ссылки, оставляя только основную часть. Пример: https://www.ebay.com/itm/125312465814?hash=item1d2d347b96 становится https://www.ebay.com/itm/125312465814.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт, "Рабочий дом"

    Требуется разработка сайта "Рабочий дом" для города Лабинск. Необходимо создать функциональный и привлекательный дизайн, учесть особенности региона и потребности целевой аудитории. Важно обеспечить удобный интерфейс и адаптивность сайта.

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Реализация MRSS feed

    $50

    Требуется разработка и интеграция MRSS feed для веб-проекта. Необходима реализация функционала, обеспечивающего корректную работу с мультимедийными ресурсами. Ожидается качественная проработка всех аспектов функционала.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Платформа на React с парсингом данных с разных сайтов

    Разработка платформы на React с функциями подключения и отображения информации о кошельках, токенах и NFT. Реализовать парсинг данных о фармингах и стейкингах, а также мониторинг крупных транзакций с возможностью фильтрации по различным параметрам. Удобный интерфейс для отображения актуальной информации о цифровых активах.

    Парсинг данныхNFT
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Импорт постов из групп Вконтакте и отображение на сайте Wordpress

    Требуется разработка инструмента для автоматического парсинга постов из более чем 1000 групп Вконтакте и их отображения на сайте Wordpress. Необходимы конфигурации для адресов групп и настроек парсинга. Парсер должен собирать новые посты с ключевыми данными и обновлять сайт с заданным интервалом, отображая записи в стандартной ленте Wordpress.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать сайт-админку для автоматизации работы сотрудников организации

    Требуется разработка сайта-админки для автоматизации работы сотрудников организации. Возможен выбор между созданием на существующей CMS или разработкой с нуля. Уточнить цену и сроки исполнения. Подробное ТЗ предоставлено во вложении.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад