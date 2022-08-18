Добрый день. Столкнулись с проблемой ответа сервера. В настоящий момент сайт на opencart 2.3 . судя по пингу яндекс, периодически сайт отвечает 5000мс. Независимый сервис так же подтвердил долгий ответ в определенный промежуток времени.

На прикрепленном скрине показана таблица ответа сайта. Так как сайт проксируется через днс клауда, сайт проверялся по 2м параметрам по времени ответа днс серверов и сам сайт, ответ днс не более 1600 мс это нормально.

Пороговым значением является ответ более 4000 м\с.

URL

ссылка

Параметры

auth-token=F0000000000000

Детали ошибки

422 Shop response is too slow, SLA breached

Главная проблема в том что URL/yandexbuy2/cart отвечает долго, в связи с этим яндекс ругается. Нужно убедиться что сайт стабильно в течtнии 3-4 дней отвечает менее 3000 мс по указанному URL. Либо предложить что еще