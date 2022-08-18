Требуется разработка нового раздела для сайта объявлений на PHP 7.1 и MySQL. Задача включает создание 11 типов страниц с использованием предоставленных данных и макетов в Axure. Необходима верстка, стили можно взять с текущего сайта. Формат работы: оценка ТЗ, согласование, выполнение, тестирование и оплата. ТЗ будет предоставлено. Оплата осуществляется только через Юмани.
Платформа на React с парсингом данных с разных сайтов
Платформа, написанная на React, на которой
1) будет возможность подключать(или добавлять чужие) кошельки для просмотра баланса, токенов(их стоимость), нфт(их стоимость) + отрисовка графика стоимости токенов со всех(или только выбранных вручную) кошельков, и возможжность фильтровать по периоду(1д/3д/7д и тд)
2) парсинг информации по поводу фармилок/стекингов(по апи, или вручную, смотря что есть), и выведение списком + удобная фильтрация
3)парсинг новых и топ нфт проектов(флор коллекции, обьем, изменение цен/обьема и тд), выведение списком + удобная фильтрация
4) + функция к пункту 1 - слежка за отдельными чужими кошельками("крупный холдер", список должен юзер сам составлять для себя), и там будут показываться крупные транзакции, а именно покупки продажи отдельных токенов + вывод/ввод крупной суммы денег на биржу, и покупка определенного нфт с определенной коллекции. И краткая инфа по кошельку, что он уже держит(на какую сумму), и какие нфт(из топ коллекций) он уже держит.
Пока так, дальше - больше.
Заявки фрилансеров
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