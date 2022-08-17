Лендинг аренды авто

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок1074 просмотра

Нужно сделать простой лендинг под ключ для аренды авто. Несколько блоков. На вордпрессе или любом простом CMS.

С формой для отправки информаций.

С отзывами, с гугл картой.

И примерами автомобилей.

Пример на что должно быть похоже ниже, очень простой дизайн, можно взять любой, поменять цвета и фото.

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