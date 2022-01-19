AlexanderShilo

Александр Шило AlexanderShilo

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
WEB\UI\UX дизайнер\Сайты на Tilda

Вы в поисках специалиста по разработке сайтов?

Тогда вы обратились по адресу!

Я сделаю вам дизайн сайта или сайт под ключ для вашего бизнеса или услуги на платформе Tilda.

Приветствую!

Меня зовут Александр, я являюсь веб-дизайнером и готов воплотить все ваши желания и мечты о продающем сайте.

  • Не боюсь сложных работ

  • Никаких срывов сроков

  • Адекватно отношусь к правкам

Работаю по предоплате в 50%

*Для постоянных клиентов индивидуальные условия

Если вас не устроит мой дизайн и никакие попытки не дадут желаемого результата - я верну предоплату.

Мои контакты

Телеграм: https://tlgg.ru/shilo_des

Инстаграм: https://www.instagram.com/shilo.des

Личный сайт: http://alex-shilo-des.tilda.ws/

Дизайн сайтаTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Nick_Tarasov
Никита 
30 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$350
10 баллов
год назад
Сайт-лендинг в Tilda
Выполнено на отлично. Рекомендую)
Никита отличный заказчик, работать было комфортно! Рекомендую!
Ответный отзыв
alexeyzaharov
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
2 года назад
Клонировать сайт на движке Tilda
Все отлично.
Все отлично, спасибо за проект! Оплата в срок, а вот отзыв затянулся)
Ответный отзыв
kidmann1kol
Филипп 
27 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
2 года назад
Создать сайт
5
Работа не была выполнена, оплаты не получал,так-как при уточнее деталей проекта, мною было принято решение отказаться от проекта. О работе с заказчиком ничего сказать не могу, так-как не работали.
Ответный отзыв
Plmobile
Павел 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$30
10 баллов
2 года назад
Доработка Landing Page
Всё выполнено отлично, все замечания учтены + хорошие предложения от исполнителя, уложился в сроки, всегда на связи.
Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
spa1
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Перенос дизайна сайта с FIGMA на Tilda
Спасибо, работой Александра довольны. Рекомендую.
Спасибо, Дмитрию и Екатерине, за интересный проект! Рекомендую!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
13 отзывов
$20/час
от $100от 3 часов
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
$20/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$15/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга