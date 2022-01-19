Александр Шило AlexanderShiloAlexanderShilo
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
WEB\UI\UX дизайнер\Сайты на Tilda
Вы в поисках специалиста по разработке сайтов?
Тогда вы обратились по адресу!
Я сделаю вам дизайн сайта или сайт под ключ для вашего бизнеса или услуги на платформе Tilda.
Приветствую!
Меня зовут Александр, я являюсь веб-дизайнером и готов воплотить все ваши желания и мечты о продающем сайте.
Не боюсь сложных работ
Никаких срывов сроков
Адекватно отношусь к правкам
Работаю по предоплате в 50%
*Для постоянных клиентов индивидуальные условия
Если вас не устроит мой дизайн и никакие попытки не дадут желаемого результата - я верну предоплату.
Мои контакты
Телеграм: https://tlgg.ru/shilo_des
Инстаграм: https://www.instagram.com/shilo.des
Личный сайт: http://alex-shilo-des.tilda.ws/
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$350
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
год назад
Выполнено на отлично. Рекомендую)
Ответный отзыв
Никита отличный заказчик, работать было комфортно! Рекомендую!
$100
10 баллов
2 года назад
Все отлично.
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо за проект! Оплата в срок, а вот отзыв затянулся)
$250
10 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
Работа не была выполнена, оплаты не получал,так-как при уточнее деталей проекта, мною было принято решение отказаться от проекта. О работе с заказчиком ничего сказать не могу, так-как не работали.
$30
10 баллов
2 года назад
Всё выполнено отлично, все замечания учтены + хорошие предложения от исполнителя, уложился в сроки, всегда на связи.
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую!
$100
10 баллов
2 года назад
Спасибо, работой Александра довольны. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо, Дмитрию и Екатерине, за интересный проект! Рекомендую!
Сайты «под ключ»
13 отзывов
$20/час
от $100от 3 часов
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
$20/час
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Баннеры
нет отзывов
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