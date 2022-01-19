WEB\UI\UX дизайнер\Сайты на Tilda

Вы в поисках специалиста по разработке сайтов?

Тогда вы обратились по адресу!

Я сделаю вам дизайн сайта или сайт под ключ для вашего бизнеса или услуги на платформе Tilda.

Приветствую!

Меня зовут Александр, я являюсь веб-дизайнером и готов воплотить все ваши желания и мечты о продающем сайте.

Не боюсь сложных работ

Никаких срывов сроков

Адекватно отношусь к правкам

Работаю по предоплате в 50%

*Для постоянных клиентов индивидуальные условия

Если вас не устроит мой дизайн и никакие попытки не дадут желаемого результата - я верну предоплату.

Мои контакты

Телеграм: https://tlgg.ru/shilo_des

Инстаграм: https://www.instagram.com/shilo.des

Личный сайт: http://alex-shilo-des.tilda.ws/