Доработка Landing Page

$30
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доделать главный блок сайта, сделать его более интерактивным: Иконки android и ios сделать активными кнопками с добавлением формы оставить заявку. 3 Круга с информацией сделать информативными и кликабельными. Переделать формы с ценами. Убрать с сайта адреса компании, добавить информацию "В связи с ограничениями COVID-19 - компания Platinum mobile полностью перешла на формат работы online". В блоке офис, убрать информацию о переезде в "Москва Сити". Добавить описание компаний партнёров и несколько проектов, сделать их более понятными и наглядными.

2 года назад
Plmobile
Павел 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
AlexanderShilo
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
2 года назад
$30
2 дня
RUB
Всё выполнено отлично, все замечания учтены + хорошие предложения от исполнителя, уложился в сроки, всегда на связи.
Все отлично, рекомендую!