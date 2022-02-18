Доработка Landing Page

Необходимо доделать главный блок сайта, сделать его более интерактивным: Иконки android и ios сделать активными кнопками с добавлением формы оставить заявку. 3 Круга с информацией сделать информативными и кликабельными. Переделать формы с ценами. Убрать с сайта адреса компании, добавить информацию "В связи с ограничениями COVID-19 - компания Platinum mobile полностью перешла на формат работы online". В блоке офис, убрать информацию о переезде в "Москва Сити". Добавить описание компаний партнёров и несколько проектов, сделать их более понятными и наглядными.