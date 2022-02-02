Адаптивный дизайн сайта

Я в восхищении от Максима, как от исполнителя! Он с радостью проконсультировал меня по всем вопросам, предложил свое видение. Во время общения был вежлив и учтив. Выполнил работу раньше срока, учел все мои пожелания и сделал дизайн, как я хотел. Всем очень рекомендую, буду обращаться снова и снова :)