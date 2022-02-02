Адаптивный дизайн сайта

$400
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка67 просмотров
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Сделать современный дизайн многостраничного сайта для юридической компании. Адаптивы под смартфон и планшет

Дизайн сайта
2 года назад
Pontych
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
voyager_web
Максим 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
2 года назад
$400
5 дней
Я в восхищении от Максима, как от исполнителя! Он с радостью проконсультировал меня по всем вопросам, предложил свое видение. Во время общения был вежлив и учтив. Выполнил работу раньше срока, учел все мои пожелания и сделал дизайн, как я хотел. Всем очень рекомендую, буду обращаться снова и снова :)
Сотрудничество с Кириллом было идеальным! Мгновенная обратная связь и высокий уровень коммуникации это про него! Вот что значит иметь дело с профессионалом) С большой радостью поработаю над интересными проектами с ним ещё!
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