Заказать дизайн главной страницы

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  • Дизайн сайта + Лого

    $300

    Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн Главной страницы сайта + Лого. Тематика сайта: сайт объявлений (classifieds) Язык сайта: английский Более подробное ТЗ в приложении.

    Дизайн сайтаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Разработать главную страницу

    $50

    Добрый день, требуется разработать дизайн главной страницы для сайта. Тема сайта : игровой портал в котором можно будет купить компьютерные игры, и почитать последние новости игровой индустрии. За пример и цветовую гамму является сайт ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Версктка и натяжка на Вордпресс главной страницы сайта

    Здравствуйте. Есть сайт https://eco-build.me/ на Вордпресс + Элементор. Нужно сверстать новый дизайн главной страницы (десктоп и адаптив, макеты есть, макет десктопа во вложении, для оценки сложности. Также надо интегрировать ...

    WordPressДизайн главной страницы
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    17 дней назад

  • Дизайн сайта для компании по разработке программмного обеспечения

    $300

    Описание: Мы ищем опытного дизайнера, специализирующегося на создании уникальных и современных дизайнов для сайтов. Наша компания занимается разработкой программного обеспечения, и нам требуется профессиональный дизайн сайта, который поможет нам выделиться среди конкурентов и привлечь ...

    Дизайн сайтаFigmaДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Разработать дизайн в стиле мобильного приложения

    Нужно разработать дизайн главной страницы в стиле мобильного приложения. Сайт для бургерной. Нужна только мобильная версия страницы. Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1rwBpUpQ_3RrovVzbmlPSg_YtIgUuuANMRE71r1PkbsA/edit?usp=sharing

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Разработать 2 лендинга

    $20

    Задача: Разработать 2 лендинга для целей маркетинга, ориентированных на застройщиков и агентов недвижимости (на русском языке). Материалы: Гайдбук компании (используйте здесь палитру, шрифт и логотип). Существующий лендинг и платформа (ознакомьтесь ...

    FigmaДизайн главной страницы
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн внутренней страницы сайта

    Сайт частной общеобразовательной школы. Необходимо согласно ТЗ: Доработать дизайн главной страницы сайта (добавить один блок + внести правки) Разработать дизайн внутренней страницы сайта ТЗ на проект и готовый дизайн ...

    FigmaДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    3 месяца назад

  • Разработка дизайна сайта (каталог товаров)

    Требуется сделать дизайн главной страницы сайта. Тематика сайта - каталог продукции (Пример что нравится https://vagonkapolok.ru/) Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Жду стоимость и сроки, рассматриваюя заявки с опытом и наличием портфолио. ...

    Дизайн сайтаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработать дизайн главной страницы сайта

    Разработать дизайн главной страницы сайта для десктопа Ожидаемые результаты: разработан макет дизайна страницы для всех разделов для десктопа в Figma согласно ТЗ. Передача макета на согласование производится поэтапно по 1-3 готовых блока ...

    FigmaДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Ре-дизайн

    ..................................................................................................... Ре-дизайн сайта медицинской клиники Важно!!! – нужен специалист который готов участвовать в переговорах с клиентом, в том числе выехать на переговоры, в составе команды (менеджер, директор), а также участвовать в zoom-созвонах и не ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Необходимо сделать адаптивный дизайн сайта на основе прототипа Figma

    Необходимо сделать адаптивный дизайн сайта на основе прототипа. Есть прототип главной страницы и итоговая структура всего сайта. А также наработки по дизайну (1 спринт) https://www.figma.com/file/sacuA9OR2KkXGr7BOBeu2f/united-VARs-(Client)-(Copy)?type=design&amp;node-id=244-2210&amp;mode=design&amp;t=ZROTjQIMZKPAjXQE-0 Далее необходимо сделать итоговый адаптивный дизайн главной ...

    Дизайн сайтаFigmaДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Правка сайта на openkart

    Необходимо сделать правку главной страницы сайта https://natyaznye-potolki.by/v_Breste/  Ожидания : изменение внешнего вида верхней части, сделать по примеру https://kak-svoim.ru/ Подправить дизайн главной страницы  +Небольшие правки текста  Жду ваших предложений

    Дизайн главной страницы
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Сделать дизайн главной страницы сайта на опенкарт

    Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта [url=https://natyaznye-potolki.by/v_Breste/]https://natyaznye-potolki.by/v_Breste/[/url] Ожидания : Хотелось бы сделать современный и продающий дизайн главной страницы + небольшие правки текста  Должно получиться+- такого плана https://kak-svoim.ru/ Жду ваших предложений

    OpenCartДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • UI дизайн-макет главной страницы

    Добрый день Необходим UI!!! дизайн главной страницы под ПК, 1 размер. UX части страницы мы берём отсюда https://disk.yandex.ru/i/cPsODw1gOXGjdw По факту не нравится отображение блоков и использование паттерна https://disk.yandex.ru/i/dedi6gAUuAkiRA, шрифтов. Паттерн в векторе лежит тут https://disk.yandex.ru/d/8lRau6L9_wOIaQ Нужна именно ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Дизайн главной страницы

    Концепции, перечень работ:[url=https://docs.google.com/document/d/1LztKToab2Jrfw3qNYEkh2AIO4vf8-gGsWhf9LGYAbaM/edit] https://docs.google.com/document/d/1LztKToab2Jrfw3qNYEkh2AIO4vf8-gGsWhf9LGYAbaM/edit[/url]

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    $240

    Нарисовать главную страницу https://www.figma.com/file/a6x3hB22tHtGKA9xOSRPnu/Mining-Depot?type=design&amp;node-id=0%3A1&amp;mode=design&amp;t=w2DrQGLg4hVNYSjJ-1 По тз https://charmed-snowstorm-ba5.notion.site/_mining-depot-ru-30245622f68b442ebd13c9aee8479ce6?pvs=4

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад