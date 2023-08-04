Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн Главной страницы сайта + Лого. Тематика сайта: сайт объявлений (classifieds) Язык сайта: английский Более подробное ТЗ в приложении.
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- $300Дизайн сайтаДизайн главной страницыДизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 дней назад
- $50
Добрый день, требуется разработать дизайн главной страницы для сайта. Тема сайта : игровой портал в котором можно будет купить компьютерные игры, и почитать последние новости игровой индустрии. За пример и цветовую гамму является сайт ...Дизайн главной страницыЗавершенмесяц назад
- $500
ТЗ отправлю в ЛСДизайн главной страницыДизайн продукции1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Здравствуйте. Есть сайт https://eco-build.me/ на Вордпресс + Элементор. Нужно сверстать новый дизайн главной страницы (десктоп и адаптив, макеты есть, макет десктопа во вложении, для оценки сложности. Также надо интегрировать ...WordPressДизайн главной страницыВеб-программирование16 заявокЗакрыт17 дней назад
- $300
Описание: Мы ищем опытного дизайнера, специализирующегося на создании уникальных и современных дизайнов для сайтов. Наша компания занимается разработкой программного обеспечения, и нам требуется профессиональный дизайн сайта, который поможет нам выделиться среди конкурентов и привлечь ...Дизайн сайтаFigmaДизайн главной страницыЗавершен2 месяца назад
Нужно разработать дизайн главной страницы в стиле мобильного приложения. Сайт для бургерной. Нужна только мобильная версия страницы. Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1rwBpUpQ_3RrovVzbmlPSg_YtIgUuuANMRE71r1PkbsA/edit?usp=sharingДизайн главной страницыЗавершен3 месяца назад
- $20
Задача: Разработать 2 лендинга для целей маркетинга, ориентированных на застройщиков и агентов недвижимости (на русском языке). Материалы: Гайдбук компании (используйте здесь палитру, шрифт и логотип). Существующий лендинг и платформа (ознакомьтесь ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Сайт частной общеобразовательной школы. Необходимо согласно ТЗ: Доработать дизайн главной страницы сайта (добавить один блок + внести правки) Разработать дизайн внутренней страницы сайта ТЗ на проект и готовый дизайн ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен3 месяца назад
Требуется сделать дизайн главной страницы сайта. Тематика сайта - каталог продукции (Пример что нравится https://vagonkapolok.ru/) Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Жду стоимость и сроки, рассматриваюя заявки с опытом и наличием портфолио. ...Дизайн сайтаДизайн главной страницыДизайн сайтов27 заявокЗакрыт2 месяца назад
только не копируем пример, самое главноеДизайн главной страницыДизайн сайтов9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Разработать дизайн главной страницы сайта для десктопа Ожидаемые результаты: разработан макет дизайна страницы для всех разделов для десктопа в Figma согласно ТЗ. Передача макета на согласование производится поэтапно по 1-3 готовых блока ...Завершен3 месяца назад
Нарисовать аналог дизайна главной страницы сайта https://kartaapple.ru/ Жду от вас цену и сроки.Дизайн главной страницыДизайн сайтов29 заявокЗакрыт4 месяца назад
..................................................................................................... Ре-дизайн сайта медицинской клиники Важно!!! – нужен специалист который готов участвовать в переговорах с клиентом, в том числе выехать на переговоры, в составе команды (менеджер, директор), а также участвовать в zoom-созвонах и не ...Дизайн сайтаРедизайн сайтаДизайн главной страницыДизайн сайтов13 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо сделать адаптивный дизайн сайта на основе прототипа. Есть прототип главной страницы и итоговая структура всего сайта. А также наработки по дизайну (1 спринт) https://www.figma.com/file/sacuA9OR2KkXGr7BOBeu2f/united-VARs-(Client)-(Copy)?type=design&node-id=244-2210&mode=design&t=ZROTjQIMZKPAjXQE-0 Далее необходимо сделать итоговый адаптивный дизайн главной ...Дизайн сайтаFigmaДизайн главной страницыДизайн сайтов20 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо сделать правку главной страницы сайта https://natyaznye-potolki.by/v_Breste/ Ожидания : изменение внешнего вида верхней части, сделать по примеру https://kak-svoim.ru/ Подправить дизайн главной страницы +Небольшие правки текста Жду ваших предложенийДизайн главной страницыВеб-программирование6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта [url=https://natyaznye-potolki.by/v_Breste/]https://natyaznye-potolki.by/v_Breste/[/url] Ожидания : Хотелось бы сделать современный и продающий дизайн главной страницы + небольшие правки текста Должно получиться+- такого плана https://kak-svoim.ru/ Жду ваших предложенийOpenCartДизайн главной страницыДизайн сайтов17 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Добрый день Необходим UI!!! дизайн главной страницы под ПК, 1 размер. UX части страницы мы берём отсюда https://disk.yandex.ru/i/cPsODw1gOXGjdw По факту не нравится отображение блоков и использование паттерна https://disk.yandex.ru/i/dedi6gAUuAkiRA, шрифтов. Паттерн в векторе лежит тут https://disk.yandex.ru/d/8lRau6L9_wOIaQ Нужна именно ...Дизайн главной страницыДизайн сайтов12 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Концепции, перечень работ:[url=https://docs.google.com/document/d/1LztKToab2Jrfw3qNYEkh2AIO4vf8-gGsWhf9LGYAbaM/edit] https://docs.google.com/document/d/1LztKToab2Jrfw3qNYEkh2AIO4vf8-gGsWhf9LGYAbaM/edit[/url]Дизайн главной страницыДизайн сайтовнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $240
Нарисовать главную страницу https://www.figma.com/file/a6x3hB22tHtGKA9xOSRPnu/Mining-Depot?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=w2DrQGLg4hVNYSjJ-1 По тз https://charmed-snowstorm-ba5.notion.site/_mining-depot-ru-30245622f68b442ebd13c9aee8479ce6?pvs=4Дизайн главной страницыЗавершен6 месяцев назад
Нужно сделать дизайн главной страницы уже существующего сайта в тематике натяжных потолков https://natyaznye-potolki.by/v_Breste/Дизайн сайтаДизайн главной страницыДизайн сайтовнет заявокЗакрыт5 месяцев назад