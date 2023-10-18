Нужно сделать лендинг для школы по психологии. Напишите стоимость и время выполнения задания. Текста нет и фото тоже. Чёткого тз нет ещё.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт частной общеобразовательной школы.
Необходимо согласно ТЗ:
Доработать дизайн главной страницы сайта (добавить один блок + внести правки)
Разработать дизайн внутренней страницы сайта
ТЗ на проект и готовый дизайн главной страницы прилагается к заданию.
Файл figma и примерный контент вышлю исполнителю.
Отвечу на все вопросы.
Пожалуйста, указывайте примерную стоимость работ и сроки.
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