Дизайн внутренней страницы сайта

Дизайн сайтовЗавершен27 заявок1402 просмотра
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Сайт частной общеобразовательной школы.

Необходимо согласно ТЗ:

  • Доработать дизайн главной страницы сайта (добавить один блок + внести правки)

  • Разработать дизайн внутренней страницы сайта

ТЗ на проект и готовый дизайн главной страницы прилагается к заданию.
Файл figma и примерный контент вышлю исполнителю.

Отвечу на все вопросы.

Пожалуйста, указывайте примерную стоимость работ и сроки.

2 месяца назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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Выбранные исполнители
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
2 месяца назад
$30
3 дня
Второй раз работаю с Сергеем, всё замечательно. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Описание в профиле полностью соответствует действительности: профессионал, хороший вкус, уверен в своих решениях относительно дизайна и может работать самостоятельно. Профессиональное владение инструментами. Спасибо за работу!
Как всегда, очень приятный заказчик. Всем рекомендую к сотрудничеству!
NeeYomi
Илья 
24 годаУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад
2 месяца назад
$50
4 дня
UAH
Илья, большое спасибо за работу над проектом! Качественный дизайн, хороший вкус, полноценная обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо!
Было интересно поработать вместе. Полная обратная связь, исчерпывающие ответы. Всем рекомендую данного заказчика, работать одно удовольствие!
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