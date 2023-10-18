Дизайн внутренней страницы сайта

Второй раз работаю с Сергеем, всё замечательно. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Описание в профиле полностью соответствует действительности: профессионал, хороший вкус, уверен в своих решениях относительно дизайна и может работать самостоятельно. Профессиональное владение инструментами. Спасибо за работу!