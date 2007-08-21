Дизайн Betting сайта

Нужно сделать дизайн для сайта, обязательно с разметкой col чтобы было легче верстать, указывайте ваши цены. Тема: Сайт для просмотра южного парка.
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Добрый день. Запустил свой беттинг сайт, и мне бы хотелось изменить/освежить, дизайн сайта, сохраняя цвет лого. Может сможете взглянуть своим профессиональным взглядом
betmuze.com - адрес сайта.
Ориентирован на Турецкий рынок. Основной поток клиентов из Турции
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