Дизайн сайт-лендинг

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок21 просмотр
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ТЗ на создание сайта в архиве.
В предложении указать две цены:

  1. Дизайн в фигме без верстки (для тех, кто не делает верстку)

  2. Дизайн в фигме с версткой (верста классическая, не тильда. Для тех делает верстку)

Также обязательно указать сроки

3 месяца назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
22 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
meyrindisign
27 летАргентина
3 месяца в сервисе
Была
3 часа назад
3 месяца назад
$30
2 дня
USDT
Мария очень быстро все сделала. Все получилось так как и задумывалось. Спасибо! Рекомендую!
Благодарю! Чёткое и понятное ТЗ, приятно было работь!