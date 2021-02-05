ТЗ на создание сайта в архиве. В предложении указать две цены: Дизайн в фигме без верстки (для тех, кто не делает верстку) Дизайн в фигме с версткой (верста классическая, не тильда. Для тех ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Необходимо создать видеозаставку на 3-5 секунд в формате mp4. Есть логотип в формате cdr (см. архив). Он состоит из 4 элементов: - 3/4 круга - минутная и часовая стрелк - колокол - ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Необходимо сделать чертежи в формате cdr. Фото и видео изделия в архиве. Максимальная внутренняя длина изделия 35 см - показана на одном из изображений. Все остальные размеры - в пропорциях. Будет плюсом, если будет 3-d сборочная модель в компасе ...Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо сверстать в CSS две страницы сайта (адаптивные). Пример цветовой гаммы и структуры на эскизе. При открывании первой страницы все текстовые блоки выезжают справа одновременно. При открывании второй страницы блоки отправки данных (метод post) выплывают последовательно друг за ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Нужно сделать скетч для Arduino Mega. В архиве описание функционала и таблица с используемыми входами/выходами и переменными. В предложении указать стоимость и срок.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать сборочный чертеж и деталировку макета птицы из фанеры. Прототип и подробное описание задачи в архиве. В предложении указать стоимость и срок.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо перевести текст на итальянский язык. В предложении указать стоимость и сроки.Переводы9 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать дизайн-проект ванной комнаты. Примерное расположение элементов указал на эскизе, но если будут более удачные варианты - предлагайте В предложении указать стоимость и сроки.Завершен2 года назад
Необходимо сделать рендеры. 1) Лифт с кабиной, разделённый на элементы в PNG с прозрачным фоном (шахта, кабина, напольное покрытие, стеновая панель, освещение, двери в 2-х вариантах – открытые и закрытые). Плюс цельный исходник. Перспектива прямая. 2) Лифт с ...3D-графика5 заявокЗакрыт2 года назад
ТЗ во вложении. Если нужен, то есть 3d проект шахты и кабины лифта. В предложении обязательно указать стоимость и срок.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать перевод письмо с русского на английский. В предложении указать стоимость и срок (сегодня).Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
ТЗ во вложении. На вопросы смогу ответить в течении дня. В предложении обязательно указать стоимость и срок[list][url=https://st.weblancer.net/download/4775483.zip][/url][/list]Завершен3 года назад
ТЗ во вложении. На вопросы смогу ответить в течении дня. В предложении обязательно указать стоимость и срок.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать проект одноэтажного каркасного дома с визуализацией и деталировкой по материалам. Проект сделать с привязкой к плану участка 10 соток (примерно 20*50 м) Площадь дома 80 кв. , кухня-гостиная, две спальни, санузел, котельная. предусмотреть место под ...Архитектура зданий7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать 3D визуализацию плана квартиры со вторым светом по чертежу и фотографиям. В предложении указать срок и стоимость за план без мебели и с мебелью. Чертеж и фото во вложении.Завершен3 года назад
Есть исходник страницы сайта в формате fig Необходимо сверстать в html Все надписи в текстовом формате, страница должна быть оптимизирована под монитор и мобильные устройства. Файл в архиве. В предложении указать стоимость и срок.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Сделать одну страницу для сайта. ТЗ во архиве. В предложении указать стоимость и сроки.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
ТЗ в архиве. В предложении указать стоимость и срок.3D-графика1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходимо одну фотографию наложить на две другие. ТЗ в архиве. В предложении указать стоимость и срок. Я сейчас нахожусь в дороге, поэтому заранее прошу прощения за задержку с ответами.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть исходный герб. Его необходимо модифицировать следующим образом - цветовая гамма - черная - убрать три звезды - все изображение должно по максимуму вписаться в круг - голова льва должна приспуститься чуть ниже, чем есть. Как мне видится - убрать полностью ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад