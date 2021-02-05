warm

Андрей warm

 
57 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Системы автоматизации
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$182
выплачено фрилансерам
59%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Дизайн сайт-лендинг

    ТЗ на создание сайта в архиве. В предложении указать две цены: Дизайн в фигме без верстки (для тех, кто не делает верстку) Дизайн в фигме с версткой (верста классическая, не тильда. Для тех ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Создать видеозаставку

    Необходимо создать видеозаставку на 3-5 секунд в формате mp4. Есть логотип в формате cdr (см. архив). Он состоит из 4 элементов: - 3/4 круга - минутная и часовая стрелк - колокол - ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Чертежи в формате cdr

    Необходимо сделать чертежи в формате cdr. Фото и видео изделия в архиве.  Максимальная внутренняя длина изделия 35 см - показана на одном из изображений. Все остальные размеры - в пропорциях. Будет плюсом, если будет 3-d сборочная модель в компасе ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • CSS верстка двух страниц

    Необходимо сверстать в CSS две страницы сайта (адаптивные). Пример цветовой гаммы и структуры на эскизе. При открывании первой страницы все текстовые блоки выезжают справа одновременно. При открывании второй страницы блоки отправки данных (метод post) выплывают последовательно друг за ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Скетч для Arduino Mega

    Нужно сделать скетч для Arduino Mega. В архиве описание функционала и таблица с используемыми входами/выходами и  переменными. В предложении указать стоимость и срок.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Чертежи, сборка и деталировка

    Необходимо сделать сборочный чертеж и деталировку макета птицы из фанеры. Прототип и подробное описание задачи в архиве. В предложении указать стоимость и срок.

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Проект ванной комнаты

    Необходимо сделать дизайн-проект ванной комнаты. Примерное расположение элементов указал на эскизе, но если будут более удачные варианты - предлагайте  В предложении указать стоимость и сроки.

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сделать рендеры

    Необходимо сделать рендеры. 1) Лифт с кабиной, разделённый на элементы в PNG с прозрачным фоном (шахта, кабина, напольное покрытие, стеновая панель, освещение, двери в 2-х вариантах – открытые и закрытые). Плюс цельный исходник. Перспектива прямая. 2) Лифт с ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Проект дома

    Нужно сделать проект одноэтажного каркасного дома с визуализацией и деталировкой по материалам. Проект сделать с привязкой к плану участка 10 соток (примерно 20*50 м) Площадь дома 80 кв. , кухня-гостиная, две спальни, санузел, котельная. предусмотреть место под ...

    Архитектура зданий7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D визуализация плана квартиры

    Необходимо сделать 3D визуализацию плана квартиры со вторым светом  по чертежу и фотографиям. В предложении указать срок и стоимость за план без мебели и с мебелью. Чертеж и фото во вложении.

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать html

    Есть исходник страницы сайта в формате fig Необходимо сверстать в html  Все надписи в текстовом формате, страница должна быть оптимизирована под монитор и мобильные устройства. Файл в архиве. В предложении указать стоимость и срок.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отредактировать изображения

    Необходимо одну фотографию наложить на две другие. ТЗ в архиве. В предложении указать стоимость и срок. Я сейчас нахожусь в дороге, поэтому заранее прошу прощения за задержку с ответами.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Модифицировать герб

    Есть исходный герб. Его необходимо модифицировать следующим образом - цветовая гамма - черная - убрать три звезды - все изображение должно по максимуму вписаться в круг - голова льва должна приспуститься чуть ниже, чем есть. Как мне видится - убрать полностью ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
meyrindisign
27 летАргентина
4 месяца в сервисе
Была
3 часа назад
$30
10 баллов
3 месяца назад
Дизайн сайт-лендинг
Благодарю! Чёткое и понятное ТЗ, приятно было работь!
Мария очень быстро все сделала. Все получилось так как и задумывалось. Спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Roman72
Роман 
51 годКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
12 часов назад
$10
10 баллов
3 месяца назад
Создать видеозаставку
Прекрасный заказчик, все четко и по делу. Приятно работать с такими людьми).
Задача выполнена с отличным качеством и оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
roman1shk
27 летУкраина
год в сервисе
Был
12 дней назад
$10
10 баллов
9 месяцев назад
CSS верстка двух страниц
Рекомендую!
Работа сделана в срок, в соответствии с ТЗ. Все замечания были устранены. Все ок!
Ответный отзыв
sbabinsky
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$20
10 баллов
2 года назад
Чертежи, сборка и деталировка
Благодарю за сотрудничество и поддержку
В связи с войной нам не удалось завершить сотрудничество. Это не вина исполнителя. Надеюсь, что в будущем все будет хорошо.
Ответный отзыв
_design_
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
$50
10 баллов
2 года назад
Проект ванной комнаты
Отличный заказчик! Дал подробное ТЗ, всегда был на связи. Однозначно рекомендую, и сама буду рада дальнейшему сотрудничеству. Спасибо)
Все отлично получилось. Анастасия сначала со мной обсудила мое видение интерьера, прислала несколько вариантов на выбор и на финише я получил то, что мне надо. Рекомендую.
Ответный отзыв