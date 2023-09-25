Аудіолекцію з історії України на 5-6 хвилин, треба оздобити її відео відповідно лекції.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать видеозаставку на 3-5 секунд в формате mp4.
Есть логотип в формате cdr (см. архив).
Он состоит из 4 элементов:
- 3/4 круга
- минутная и часовая стрелк
- колокол
- надпись Башенные часы и куранты
Необходимо сделать так, чтобы все четыре элемента появились в разных углах экрана и соединились в центре.
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