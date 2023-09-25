Создать видеозаставку

ВидеомонтажЗавершен4 заявки41 просмотр
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Необходимо создать видеозаставку на 3-5 секунд в формате mp4.

Есть логотип в формате cdr (см. архив).

Он состоит из 4 элементов:
- 3/4 круга
- минутная и часовая стрелк
- колокол
- надпись Башенные часы и куранты

Необходимо сделать так, чтобы все четыре элемента появились в разных углах экрана и соединились в центре.

3 месяца назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
22 дня назад
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Выбранный исполнитель
Roman72
Роман 
51 годКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
день назад
3 месяца назад
$10
1 день
RUB
Задача выполнена с отличным качеством и оперативно. Рекомендую!
Прекрасный заказчик, все четко и по делу. Приятно работать с такими людьми).