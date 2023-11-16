Озвучка текстов на заказ

136 заказов

Почему озвучка текстов становится все более востребованной?

Озвучка текстов — это услуга, которая позволяет преобразовать написанные слова в аудиоформат. С ростом популярности подкастов, аудиокниг и обучающих программ, качественная озвучка становится необходимостью для создания доступного и привлекательного контента. Использование профессиональной озвучки помогает компаниям и авторам донести свои идеи до широкой аудитории, независимо от их способности восприятия текста. Это особенно ценно в маркетинге, обучении и развлекательной индустрии, где важно обеспечить максимальное вовлечение и интерес слушателя.

Какие задачи решает профессиональная озвучка текстов?

Профессиональная озвучка текстов решает множество задач, с которыми сталкиваются создатели контента и предприниматели. Во-первых, она помогает улучшить восприятие материала, делая его более живым и убедительным. Во-вторых, озвучка позволяет расширить аудиторию, охватывая людей с различными предпочтениями в потреблении информации, включая тех, кто предпочитает аудиоформат из-за нехватки времени на чтение. Кроме того, качественная озвучка способствует созданию эмоциональной связи с аудиторией, что особенно важно в рекламе и обучении. Это также отличный способ сделать контент более доступным для людей с ограниченными возможностями зрения.

Примеры успешного применения озвучки текстов

Один из ярких примеров использования озвучки текстов — это аудиокниги, которые позволяют людям наслаждаться литературными произведениями в дороге или во время домашних дел. Еще один пример — образовательные подкасты и онлайн-курсы, которые делают обучение более доступным и интересным. Компании также активно используют озвучку в рекламных кампаниях, создавая запоминающиеся аудиоролики, которые легко воспринимаются на слух. В сфере развлечений озвучка текстов помогает создавать уникальные аудиоспектакли и радиопьесы, которые способны погрузить слушателя в атмосферу происходящего.

Приглашаем к сотрудничеству: закажите озвучку текстов

В заключение, озвучка текстов — это мощный инструмент, который может значительно повысить качество и эффективность вашего контента. Если вы хотите сделать свои материалы более доступными и привлекательными для широкой аудитории, профессиональная озвучка — это именно то, что вам нужно. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах и сделать первый шаг к созданию уникального аудиоконтента.

Частые вопросы

⭐ Какова стоимость озвучки текстов?

Стоимость озвучки текстов может варьироваться в зависимости от сложности задачи, длины текста и специфических требований клиента. В среднем, цены начинаются от 50 USD за минуту готового аудио. На платформе Weblancer вы можете найти исполнителей с разными ставками и выбрать подходящего по вашему бюджету.

⭐ Как долго занимает процесс озвучки?

Сроки выполнения озвучки текстов зависят от объема работы и требований к качеству. В среднем, процесс может занять от одного до нескольких дней. На Weblancer вы можете обсудить сроки выполнения заказа напрямую с исполнителем, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим ожиданиям.

⭐ Какие форматы аудиофайлов предоставляются?

Обычно озвученные тексты предоставляются в популярных аудиоформатах, таких как MP3, WAV или AAC. Вы можете уточнить предпочтительный формат у исполнителя на Weblancer, чтобы файл соответствовал вашим техническим требованиям и был удобен для использования.

  • Перевод аудиофайла в текст

    Необходима транскрибация 10-минутных качественных аудиофайлов в текст. Оплата составляет 800 рублей за каждую выполненную работу. Ожидается высокая точность и соблюдение сроков.

    Написание текстовОзвучка текстовПеревод контента
    Транскрибация33 заявки
    Открыт
    10 дней назад

  • Провести маркетинговое исследование на тональность голоса

    $10

    Требуется специалист для проведения маркетингового исследования тональности голоса спикера вебинара. Нужно организовать опросы респондентов по параметрам приятности, тембра и четкости дикции. Исследование проводится на русском или украинском языках. Бюджет указан за пакет из 10 опросов, среднее время опроса 1-5 минут. Возможен дальнейший объем работы при удовлетворительных результатах.

    Анализ целевой аудиторииОбработка данныхОзвучка видеоОзвучка текстовСбор данных
    Маркетинговый анализ3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Шорсты по Новостям

    $9

    Требуется специалист по видеомонтажу для создания новостных шортсов длительностью 60 секунд. Необходимо ежедневно находить новости, составлять сводку и озвучивать материал с помощью ИИ. Примеры работы будут предоставлены.

    Монтаж видеороликовОзвучка текстовПоиск информации
    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сыграть образ исходя из стихотворений

    $200

    Ищется профессиональная актриса для игры и импровизации по стихотворениям. Необходимы навыки театрального искусства, свободное владение украинским языком. Требуются стол, цветок и книжка для выполнения задания.

    Озвучка текстов
    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Для блог-тг канала с юмористическими рассказами на русском яз.

    $5

    Требуется озвучиватель для юмористических рассказов на русском языке. Идеальный кандидат - молодой мужчина с приятным голосом, способный передавать веселье. Опыт не обязателен, важно чувство юмора и творческий подход. Необходим доступ к качественному микрофону и готовность озвучивать 2-3 рассказа в неделю. Бюджет ограничен, требуется пробное озвучивание.

    Озвучка текстовTelegram
    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Озвучка произведения по подобию Синей Бороды: Синяя вуаль.

    $15

    Требуется озвучка текста произведения по мотивам Синей Бороды для юбилея преподавателя. Необходимо использовать два голоса, добавляя индивидуальные нотки и интерпретации. Приветствуется проявление креативности и характеров. Заказ предназначен для выпускного класса, чтобы порадовать преподавателя уникальным представлением его произведения.

    Озвучка текстов
    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Ищем диктора для озвучивания анимационного сериала

    Требуется диктор для озвучивания закадрового голоса в мультфильмах. Ищем женский голос в возрасте 18-40 лет. Необходимо передать позитивные эмоции и настроение, схожие с референсом из сериала "Грузовичек Лева". Опыт в подобных озвучиваниях обязателен, наличие собственного оборудования для записи также требуется.

    Озвучка видеоОзвучка текстов
    Озвучивание2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Юношеский голос для озвучивания страшных историй по ролям

    Требуется юношеский голос для озвучивания подростковых страшилок по ролям. Необходимо озвучить 4 истории в месяц, каждая длительностью до 10 минут. Оплата 50 грн за историю. Долгосрочное сотрудничество гарантировано.

    Озвучка текстов
    Озвучивание3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Озвучить текст

    $30

    Необходимо озвучить текст женским, мягким голосом, подходящим для медитации. Запись должна быть успокаивающей и расслабляющей, идеально подходящей для создания атмосферы спокойствия.

    Озвучка текстов
    Озвучивание23 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Озвучить 4 текста по 30 секунд. Женский голос.

    $40

    Требуется озвучить 4 текста по 30 секунд на украинском языке. Каждый текст составляет примерно 60 слов. Ищется женский голос. Необходимо предоставить примеры вашего голоса для оценки.

    Озвучка текстов
    Аудиомонтаж7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Озвучка курсу адаптації для українців в Норвегії

    Требуется записать озвучку курса адаптации для украинцев в Норвегии. Необходимо начитать текст на слайдах powerpoint-презентации с спокойной интонацией. На выходе требуется mp4 ролик с озвученной презентацией и pptx файл с озвучкой. Ролик должен длиться более 20 минут. Для теста необходимо предоставить записанную озвучку первых 3 предложений в формате WAV.

    Озвучка видеоОзвучка текстов
    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужно озвучить

    $5

    Требуется озвучить аффирмацию длительностью около 1 минуты с использованием мужского голоса. Необходимо также добавить подходящую музыку на фон для создания нужной атмосферы.

    Добавление музыкиОзвучка текстов
    Озвучивание12 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Голосовые отзывы на заказ

    Требуется озвучить 10 голосовых отзывов от имени девушек. Важно, чтобы отзывы звучали естественно и соответствовали манере речи. Обеспечьте высокое качество записи и ясность звучания.

    Озвучка текстов
    Озвучивание18 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Озвучка аудиокниги

    $100

    Требуется озвучить аудиокнигу 'Протоколы собраний Сионских мудрецов' умеренным спокойным и мужественным голосом. Важно, чтобы слова были четко слышны и понятны, с минимальной эмоциональностью. Интонацию можно менять в пределах нормы.

    Озвучка текстов
    Озвучивание14 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Ищу человека по записи аудио на русском языке для Телеграм канала

    $50

    Требуется запись коротких аудио на русском языке для Телеграм канала. Ищется молодой человек (24-40 лет) с четкой речью и приятным голосом. Необходимо озвучивание по предоставленным скриптам. Оплата обсуждается.

    Озвучка текстовTelegram
    Озвучивание13 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Озвучити дитячу казку

    Требуется озвучить детскую сказку украинским языком с профессиональным студийным качеством. Объем текста составляет 550 слов. Аудио станет дополнением к электронной и печатной версии книги.

    Озвучка текстов
    Озвучивание2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Озвучить книгу на 65 страниц для ютуб канала

    $20

    Необходимо озвучить книгу на 65 страниц с помощью нейросетей. Требуется профессиональная озвучка, передающая интонацию и эмоции. Готовый аудиофайл должен быть высокого качества и разбит на главы. Включает настройку параметров голоса для достижения выразительности и естественности звучания. Укажите сроки, используемые нейросети и примеры работ.

    Озвучка текстовНейросети
    Озвучивание7 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Озвучить текст русским голосом

    Требуется озвучить текст русским женским голосом. Важно, чтобы озвучка была реалистичной и естественной. Обеспечьте высокое качество записи и интонации.

    Озвучка текстов
    Озвучивание19 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Нужно ожевить фотографию.

    $20

    Требуется озвучка фотографии (ART) на английском языке. Длительность текста составляет 55 секунд. Необходима качественная запись голоса для создания видео. Текст будет предоставлен по ссылке.

    Озвучка текстов
    Видеомонтажнет заявок
    Закрытнет даты