Требуется разработка анимаций для светодиодной ленты в микромаркете. Анимации должны быть созданы в программе, такой как Adobe Animate, и переданы программисту для интеграции. Каждая анимация должна быть описана с учетом удобства для пользователя, включая циклы и переходы между состояниями. Учитываются различные ситуации, такие как активация режима настройки и успешная транзакция. Ожидается продуманный и красивый дизайн анимаций.
Интро с возникающей надписью Cadauto3D
Нужно такое интро: лого с возникающей надписью Cadauto3D, 2D анимация с движением с намёком на 3D формы, архитектуру (или дизайн интерьера), со звуком на переходах и в конце, все вместе примерно 10 секунд, для вставки перед ютуб роликами).
Инструмент After Effects и ее плагины.
Исходники: https://drive.google.com/drive/folders/1dEqJVHp_DlGMDbwibUIObDVuqx4bN_Sg?usp=sharing
Схема работы
Оплата на ваш выбор (usdt имеется)
Обговариваем варианты, предварительный просмотр
Окончательный вариант
Получение 100% оплаты и отзывы
Как итог нужен ролик и файл исходник After Effects
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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