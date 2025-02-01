Интро с возникающей надписью Cadauto3D

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен3 заявки95 просмотров

Нужно такое интро: лого с возникающей надписью Cadauto3D, 2D анимация с движением с намёком на 3D формы, архитектуру (или дизайн интерьера), со звуком на переходах и в конце, все вместе примерно 10 секунд, для вставки перед ютуб роликами).
Инструмент After Effects и ее плагины.
Исходники: https://drive.google.com/drive/folders/1dEqJVHp_DlGMDbwibUIObDVuqx4bN_Sg?usp=sharing

Схема работы

  1. Оплата на ваш выбор (usdt имеется)

  2. Обговариваем варианты, предварительный просмотр

  3. Окончательный вариант

  4. Получение 100% оплаты и отзывы

Как итог нужен ролик и файл исходник After Effects

Adobe After EffectsАнимация логотиповСоздание анимаций
3 месяца назад
Cadauto3D
Геворг 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

vlad_is_llove
Владислав 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
3 месяца назад
$45
1 день
Впечатлён уровнем ответственности Владислава! Дизайнер приступил к работе над анимацией раньше, чем я ожидал, учёл все мои пожелания и доработал бета-версию до финального варианта. Он внимательно отнесся к каждому исходному и даже промежуточному пожеланию, точно ощущая, что нужно на каждом этапе. Его работа превзошла ожидания, и я считаю, что она заслуживает большей оплаты, чем был изначальный бюджет. Позже отправлю ему чаевые в знак благодарности и обязательно порекомендую как отличного моушн-дизайнера своим знакомым. Вот что у нас получилось в итоге:https://drive.google.com/file/d/14IxfIJzNxJnZvrS14djbjNV4Ziqb5Ozf/view
Четкая постановка задачи и понимание желаемого результата, вежливое общение, своевременная оплата и моментальная обратная связь. Безумно приятно было работать, рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за ваш прекрасный отзыв и интересный проект!

Заявки фрилансеров

vlad_is_llove
Владислав 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
3 месяца назад
#1
Анимация
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
38 минут назад
201 отзыв
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад

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