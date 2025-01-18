Требуется создать интро для YouTube с анимацией подростка, который бежит через темный лес и натыкается на портал. Необходимы эффекты бега, звуки шуршания листвы и учащённого дыхания персонажа. Также нужно исправить название канала на картинке, так как оно сделано немного криво.