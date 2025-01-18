Анимация логотипа мультсериала в 2D формате

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Закрыт2 заявки19 просмотров

Требуется моушн-дизайнер для анимации логотипа мультсериала в 2D формате. Необходимы навыки работы с анимацией и умение создавать качественные визуальные эффекты для логотипов. Сроки и детали работы обсудим в переписке.

Анимация логотиповМоушн-дизайн
3 месяца назад
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