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Осторожно! Скайп rudnijvlad. (с точкой вконце) КЛОН-МОШЕННИК!
У правильного скайпа на аватарке изображена рука, изображающая символ "OK"
Настоятельно рекомендую сначала написать через сервис в личные сообщения.
ДЕЛАЮ:
- Html5 баннеры, флеш баннеры , gif и cтатические
- Анимационные видеоролики
- Анимация, открытки, анимация элементов дизайна (шапки, тизеры)
- Дизайн сайтов, презентации
- Лендинги под ключ
- Заполняете бриф на изготовление баннера. (Список вопросов, которые помогут мне лучше понять, что необходимо сделать)
- Написание мной сценария или придумывание идеи на основе брифа.
- При утверждении Вами сценария(идеи) следует предоплата 50%.
- Показ раскадровки. Написание первого списка правок. Утверждение.
- Показ анимированного баннера. Написание второго списка правок.
- Доработка мной правок по списку.
- Окончательная оплата.
- Предоставление мной исходников баннера и других материалов.
http://submit.shutterstock.com/
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$160
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
25
безопасных платежей
ТОП-20— Анимация
ТОП-50— Презентации
ТОП-50— Баннеры
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$160
10 баллов
6 лет назад
Все сделано отлично.
$125
10 баллов
7 лет назад
Вполне доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Рекомендую.
$5
10 баллов
7 лет назад
Профессионал
Ответный отзыв
Рекомендую работать с Александром
$20
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую Владислава как ответственного и профессионального исполнителя!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект
$25
10 баллов
8 лет назад
Быстро сделал хорошие баннера... Будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект.
Баннеры
129 отзывов
от $10
от 1 дня
#50
Анимация
35 отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
#15
Презентации
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#35
Наружная реклама
1 отзыв
от $10
от 2 дней
#112