rudnijvlad

Владислав rudnijvlad

 
41 годУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Всегда онлайн!

Осторожно!  Скайп rudnijvlad. (с точкой вконце) КЛОН-МОШЕННИК! 

У правильного скайпа на аватарке изображена рука, изображающая символ "OK"

Настоятельно рекомендую сначала написать через сервис в личные сообщения.

ДЕЛАЮ:

  • Html5 баннеры, флеш баннеры , gif и cтатические
  • Анимационные видеоролики
  • Анимация, открытки, анимация элементов дизайна (шапки, тизеры)
  • Дизайн сайтов, презентации
  • Лендинги под ключ
ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:

  • Заполняете бриф на изготовление баннера. (Список вопросов, которые помогут мне лучше понять, что необходимо сделать)
  • Написание мной сценария или придумывание идеи на основе брифа.
  • При утверждении Вами сценария(идеи) следует предоплата 50%.
  • Показ раскадровки. Написание первого списка правок. Утверждение.
  • Показ анимированного баннера. Написание второго списка правок.
  • Доработка мной правок по списку.
  • Окончательная оплата.
  • Предоставление мной исходников баннера и других материалов.
ЗАРАБАТЫВАЙ НА СВОИХ РИСУНКАХ

http://submit.shutterstock.com/

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
25
безопасных платежей
ТОП-20
Анимация
ТОП-50
Презентации
ТОП-50
Баннеры
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Отзывы заказчиков
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
$160
10 баллов
6 лет назад
Новый Wheel of Fortune на Flash
Все сделано отлично.
+
Ответный отзыв
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
$125
10 баллов
7 лет назад
Сделать анимацию из макета
Вполне доволен сотрудничеством.
Рекомендую.
Ответный отзыв
klenoviy
42 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Ребрендинг логотипа праздничного агентства.
Профессионал
Рекомендую работать с Александром
Ответный отзыв
Bliksa
Кирилл 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Разработка баннера
Рекомендую Владислава как ответственного и профессионального исполнителя!
Спасибо за интересный проект
Ответный отзыв
vudiag
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Картинки для Группы ВК
Быстро сделал хорошие баннера... Будем сотрудничать.
Спасибо за интересный проект.
Ответный отзыв
Баннеры
129 отзывов
от $10
от 1 дня
#50
Анимация
35 отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
#15
Презентации
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#35
Наружная реклама
1 отзыв
от $10
от 2 дней
#112