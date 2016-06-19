Всегда онлайн!

Осторожно! Скайп rudnijvlad. (с точкой вконце) КЛОН-МОШЕННИК!

У правильного скайпа на аватарке изображена рука, изображающая символ "OK"

Настоятельно рекомендую сначала написать через сервис в личные сообщения.

ДЕЛАЮ:

Html5 баннеры, флеш баннеры , gif и cтатические

Анимационные видеоролики

Анимация, открытки, анимация элементов дизайна (шапки, тизеры)

Дизайн сайтов, презентации

Лендинги под ключ

Заполняете бриф на изготовление баннера. (Список вопросов, которые помогут мне лучше понять, что необходимо сделать)

Написание мной сценария или придумывание идеи на основе брифа.

При утверждении Вами сценария(идеи) следует предоплата 50%.

Показ раскадровки. Написание первого списка правок. Утверждение.

Показ анимированного баннера. Написание второго списка правок.

Доработка мной правок по списку.

Окончательная оплата.

Предоставление мной исходников баннера и других материалов.

http://submit.shutterstock.com/