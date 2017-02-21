Ищу сценариста для написания сценария для короткого (10-15 секунд) юмористического видеоролика-заставки и 3-5 секунд видеоролика перебивки для канала YouTube. Что будет на канале - напишу в личку. Сам ролик будет в псевдо 3D стиле пример ...
Сценарий для мультика
Добрый день.
Хочу заказать сценарий для мультика.
https://docs.google.com/document/d/1gVT1K9wDAQ0NGf5thtkv5LJuSEgyRIw75gtqFs8RTkE/edit?usp=sharing
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