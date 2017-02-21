Сценарий для мультика

$55
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Завершен9 заявок663 просмотра
#1$35
#2$10
#3$10

Добрый день.

Хочу заказать сценарий  для мультика.

https://docs.google.com/document/d/1gVT1K9wDAQ0NGf5thtkv5LJuSEgyRIw75gtqFs8RTkE/edit?usp=sharing

8 лет назад
rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победители конкурса

YaDark
25 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#2
Спасибо Ярославу за креатив и интересные идеи. При необходимости буду обращаться и всем рекомендую.
Очень хороший заказчик, все понятно и хорошо объяснил. Рекомендую!
Glhfferum
Артур 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
#1
Благодарю Артура за креатив и интересные идеи. При необходимости буду обращаться и всем рекомендую для сотрудничества.
Приятно с вами работать , оплата вовремя , рекомендую .
babydoll
50 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
8 лет назад
#3
Большое спасибо Ирине за креатив и интересные идеи. При необходимости буду обращаться и всем рекомендую.
Владислав - прекрасный заказчик, с которым очень легко и приятно работать. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

YaDark
25 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#2
Glhfferum
Артур 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
#1
babydoll
50 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
8 лет назад
#3

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