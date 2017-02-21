Сценарий для мультика

Ищу сценариста для написания сценария для короткого (10-15 секунд) юмористического видеоролика-заставки и 3-5 секунд видеоролика перебивки для канала YouTube. Что будет на канале - напишу в личку. Сам ролик будет в псевдо 3D стиле пример ...