Ищу сценариста для написания сценария для короткого (10-15 секунд) юмористического видеоролика-заставки и 3-5 секунд видеоролика перебивки для канала YouTube. Что будет на канале - напишу в личку. Сам ролик будет в псевдо 3D стиле пример ...
Написать сценарий по концепции
Есть текст-концепция, нужно написать сценарий и прописать это в бланке-проекте.
Допускаются изменения.
Сценарий сделать насыщеннее, прописать видео, аудио ряд, анимацию, тайминг покадрово.
Общий тайминг ролика 60 секунд.
Текст https://drive.google.com/open?id=0BxFvh7qalCmBaGppWGhlcl8zeDQ
Бланк-проект https://docs.google.com/document/d/13MfI96MTsL1e58OoMWOjBmkNg0ct8WmrT4KQXWF1f4I/edit
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сценарии7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $46
В сценарии необходимо совместить две механики: Hidden Object + Match3. Необходимо разработать сценария игры МАТЧ-3 по имеющемуся концепту, в котором игроку предлагается дополнительно к основному игровому прогрессу пройти квест на поиск предметов. ...Сценарии5 заявокЗакрыт8 лет назад
Плачу 2000 за один сценарий на 6-7 минут. Сценарий может быть смешным, а может быть просто интересная история которую надо разыграть.Сценарии43 заявкиЗакрыт8 лет назад
Делаем анимационную корометражку про супергероя. От вас требуется полностью придумать героя, его силы, написать сценарий. Если корометражка зайдет, будем полагать на дальнейшее сотрудничество.Сценарии1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Кол-во. много В сьемке используются фигурки лего-конструктора (главные герои, техника и строения) Действующие лица (Бэтмен, дворецкий Альфред, Ельза (Ледяное сердце), снеговик Олаф, Человек Паук, Пилот космического истребителя Сопротивления (Звездные войны), Штурмовики (Звездные войны), ...Сценарии14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Нужно сделать серию сценариев. Главная героиня невест и жених, также теща, свекровь. Акцент на свадебные русские традиции (например почему пьют из туфельки или воруют невесту на свадьбе). Идеи должны быть юморные, современные, но с уклоном ...Сценарии4 заявкиЗакрыт8 лет назад
составить сценарий для рекламного ролика для рекламы сайта.Сценарии10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен небольшой сценарий для шоурила. Примерное видео, что это должно быть: https://www.youtube.com/watch?v=nPGkFJeGYoQСценариинет заявокЗакрыт8 лет назад
Написать сценарий для анимированного рисованного видеоролика для поздравления с Новым годом от нашей компании всем людям. Это может быть что то доброе, сказочное, какая то история. Например, про фею, которая в сказочной лесной ...Сценарии6 заявокЗакрыт8 лет назад