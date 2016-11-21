Написать сценарий по концепции

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Закрыт4 заявки202 просмотра

Есть текст-концепция, нужно написать сценарий и прописать это в бланке-проекте.

Допускаются изменения.

Сценарий сделать насыщеннее, прописать видео, аудио ряд, анимацию, тайминг покадрово.

Общий тайминг ролика 60 секунд.

Текст https://drive.google.com/open?id=0BxFvh7qalCmBaGppWGhlcl8zeDQ

Бланк-проект https://docs.google.com/document/d/13MfI96MTsL1e58OoMWOjBmkNg0ct8WmrT4KQXWF1f4I/edit

8 лет назад
sintezis
Инна 
53 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
4 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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