Нужен сценарист который будет писать сценарий для ютуба

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Закрыт43 заявки628 просмотров

Плачу 2000 за один сценарий на 6-7 минут. Сценарий может быть смешным, а может быть просто интересная история которую надо разыграть.

8 лет назад
guest_14820756168165
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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