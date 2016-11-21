Сценарий для короткометражного фильма.

  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Закрыт1 заявка283 просмотра

Делаем анимационную корометражку про супергероя. От вас требуется полностью придумать героя, его силы, написать сценарий. Если корометражка зайдет, будем полагать на дальнейшее сотрудничество.

8 лет назад
geteroman
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сценарий для короткого, ироничного ролика

    Ищу сценариста для написания сценария для короткого (10-15 секунд) юмористического видеоролика-заставки и 3-5 секунд видеоролика перебивки для канала YouTube. Что будет на канале - напишу в личку. Сам ролик будет в псевдо 3D стиле пример ...

    Сценарии7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо написать сценарий к игре

    $46

    В сценарии необходимо совместить две механики: Hidden Object + Match3.   Необходимо разработать сценария игры МАТЧ-3 по имеющемуся концепту, в котором игроку предлагается дополнительно к основному игровому прогрессу пройти квест на поиск предметов.   ...

    Swift
    Сценарии5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание простых сценариев

    Кол-во. много В сьемке используются фигурки лего-конструктора (главные герои, техника и строения) Действующие лица (Бэтмен, дворецкий Альфред, Ельза (Ледяное сердце), снеговик Олаф, Человек Паук, Пилот космического истребителя Сопротивления (Звездные войны), Штурмовики (Звездные войны), ...

    Сценарии14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сценарий для рисованного видеоролика

    $20

    Нужно сделать серию сценариев. Главная героиня невест и жених, также теща, свекровь. Акцент на свадебные русские традиции (например почему пьют из туфельки или воруют невесту на свадьбе). Идеи должны быть юморные, современные, но с уклоном ...

    Сценарии4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сценраий для шоурила

    Нужен небольшой сценарий для шоурила. Примерное видео, что это должно быть: https://www.youtube.com/watch?v=nPGkFJeGYoQ

    Сценариинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать сценарий для рисованного видеоролика

    Написать сценарий для анимированного рисованного видеоролика для поздравления с Новым годом от нашей компании всем людям. Это может быть что то доброе, сказочное, какая то история. Например, про фею, которая в сказочной лесной ...

    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Идея вирусной рекламы для вареной колбасы

    $35

    Нужна идея для дальнейшего сценария или мини сценарий для вирусного ролика рекламы вареной колбасы, типажа для массового потребителя, без изысков. В тоже время колбаса высокого качества, быть может это тоже использовать, но реклама должна работать ...

    Сценарии13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать сценарий про команду

    Написать сценарий анимированного рисованного видеоролика про команду, которая занимается созданием анимированных рисованных роликов))). Как видим - много много разных лиц  в разных странах в карикатурах. Потом  рисуются похожие с наших фоток  в шаржах за ...

    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сценарий дня рождения

    Приветствую! Необходимо подготовить/написать сценарий дня рождения. Мужчина 55 лет. ТЗ по запросу. Опыт. Бюджет, срок 1 день.

    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад