Написание простых сценариев

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Закрыт14 заявок260 просмотров

Кол-во. много

В сьемке используются фигурки лего-конструктора (главные герои, техника и строения)

Действующие лица (Бэтмен, дворецкий Альфред, Ельза (Ледяное сердце), снеговик Олаф, Человек Паук, Пилот космического истребителя Сопротивления (Звездные войны), Штурмовики (Звездные войны), Джокер)

Требования к сценарию: Короткая история с одним ярким конфликтом, за всеми законами драматургии (Экспозиция, Завязка, Борьба, Кульминация, Развязка). Сюжет истории построен на действии и коротких диалогах.

Хронометраж сюжета от 3 до 4 минут

Сюжет должен быть простым для детской аудитории от 3 -7 лет.

Примерно как оно будет выглядеть (очень сырое видео но понятно) можно посмотреть тутhttps://1drv.ms/f/s!Atl_Y3vS3iEagfN1atjwD1KIJRLALQ

Картинки героев вышлю заинтересовавшимся (так же они есть в ролике

Пример сценария прикрепил 

8 лет назад
youmedia
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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