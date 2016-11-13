Написание простых сценариев

Кол-во. много

В сьемке используются фигурки лего-конструктора (главные герои, техника и строения)

Действующие лица (Бэтмен, дворецкий Альфред, Ельза (Ледяное сердце), снеговик Олаф, Человек Паук, Пилот космического истребителя Сопротивления (Звездные войны), Штурмовики (Звездные войны), Джокер)

Требования к сценарию: Короткая история с одним ярким конфликтом, за всеми законами драматургии (Экспозиция, Завязка, Борьба, Кульминация, Развязка). Сюжет истории построен на действии и коротких диалогах.

Хронометраж сюжета от 3 до 4 минут

Сюжет должен быть простым для детской аудитории от 3 -7 лет.

Примерно как оно будет выглядеть (очень сырое видео но понятно) можно посмотреть тутhttps://1drv.ms/f/s!Atl_Y3vS3iEagfN1atjwD1KIJRLALQ

Картинки героев вышлю заинтересовавшимся (так же они есть в ролике

Пример сценария прикрепил