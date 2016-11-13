Ищу сценариста для написания сценария для короткого (10-15 секунд) юмористического видеоролика-заставки и 3-5 секунд видеоролика перебивки для канала YouTube. Что будет на канале - напишу в личку. Сам ролик будет в псевдо 3D стиле пример ...
Написание простых сценариев
Кол-во. много
В сьемке используются фигурки лего-конструктора (главные герои, техника и строения)
Действующие лица (Бэтмен, дворецкий Альфред, Ельза (Ледяное сердце), снеговик Олаф, Человек Паук, Пилот космического истребителя Сопротивления (Звездные войны), Штурмовики (Звездные войны), Джокер)
Требования к сценарию: Короткая история с одним ярким конфликтом, за всеми законами драматургии (Экспозиция, Завязка, Борьба, Кульминация, Развязка). Сюжет истории построен на действии и коротких диалогах.
Хронометраж сюжета от 3 до 4 минут
Сюжет должен быть простым для детской аудитории от 3 -7 лет.
Примерно как оно будет выглядеть (очень сырое видео но понятно) можно посмотреть тутhttps://1drv.ms/f/s!Atl_Y3vS3iEagfN1atjwD1KIJRLALQ
Картинки героев вышлю заинтересовавшимся (так же они есть в ролике
Пример сценария прикрепил
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