Написать серию сценариев для видео в стиле Doodle

Написать серию сценариев (22 штуки) для видео-зарисовок в стиле Doodle.

Суть предстоящих видеозарисовок - презентовать компанию в целом, презентовать каждое из пяти направлений компании, а также презентовать каждую из 17 основных услуг.

Описания всего этого есть на сайте в тексте (адрес сайта дам в личку соискателям), но хочется разбавить видосами для тех кто текст читать не любит.

Предполагаемая длина каждого ролика - 30-60 секунд, не более.