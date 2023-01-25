Сценарий для видео

Нужно будет монтировать видео. Пример: https://www.youtube.com/c/BRIGHTSIDEOFFICIAL/videos?view=0&sort=p&flow=grid . За каждый ролик я плачу 2$. Видео нужно будет делать через день. Все материалы (сайт для стоковых видео, бесплатный сервис для озвучки текста, а также темы на какие нужно будет делать ...