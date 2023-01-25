Заказать сценарий для видео

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  • Сценарий для видео на ютуб с исторической тематикой

    $20

    Мы съездили на развалины древнего буддийского храма в Казахстане. Имеется видео съемка поездки и остатков самого храма. Сделаем 3D визуализацию храма, как он выглядел в 17 веке. Нужно собрать из отснятого видео историю. 3D только ...

    Сценарий для видео
    Сценарии11 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать Motion Design (+сценарий к видео)

    Приветствую. Материалы есть, нужно собрать видео, плюс НАПИСАТЬ К НЕМУ СЦЕНАРИЙ. Уже есть дизайнер, который просто соберет видео по готовому сценарию, нужен именно тот, кто сможет подойти комплексно к задаче, написать сценарий, создать видео. Мы ...

    Сценарий для видео
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Требуются копирайтеры для написания статей

    Добрый день! Требуются копирайтеры для написания статей и сценариев в области психологии и психосоматики для ресурса b-17 и Ютуб на долговременное сотрудничество. Требования к тексту и кандидатам: 1.Умение писать интересные продающие тексты. 2.Наличие ...

    Написание статейСценарий для видео
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Написать сценарий для видео на YouTube

    Нужно НЕ написать текст к видео на youtube, а переформировать уже существующий в цепляющий формат, чтобы видео стало интересным. На [b]английском[/b] языке 1000 знаков +- Тема: дедолларизация

    Сценарий для видео
    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Создать рекламный ролик дополненной реальности.

    Необходимо сделать рекламный AR-ролик длиной 12-15 секунд для фб, гугл. для приложения агрегатора служб такси: Таксимер. 3 варианта: квадратный, вертикальный, горизонтальный. В прикреплении пример аналогичного видео-ролика для фб. Приложение: агрегатор служб такси Taximer https://taximer.com.ua/ Вариант сценария: Показывается видео известной локации ...

    Сценарий для видео
    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Ишу сценариста для создания 30-минутного видео: "В гостях у ведьмы"

    Описание:Приветствую сценаристов! Ищу креативного автора, способного создать захватывающий сценарий для видео на YouTube, посвященного тематике ведьм и мистики. Нужен сценарий длительностью около 30 минут, который будет не только информативным, но и увлекательным для зрителей.Краткое описание:Создан ...

    Сценарий для видео
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Сценарий для видео

    Добрый день Срочно нужно написать сценарий для видео урока по изучению конкретного закона с отсылками и немного юмором. Нужен человек с опытом.

    Сценарий для видео
    Сценарии23 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Сценарий для YouTube shorts

    Требуется написание сценариев для видео в YouTube Shorts. В рамках данной задачи, готов заказать 1 сценарий для пробы сразу у нескольких исполнителей. Далее уже по результатам статистике выбрать с кем готов работать на постоянной основе. Тематика: Лайфхаки ...

    Сценарий для видео
    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Сценарий. Тематика, видео игры, стримы и блоггеры.

    Нужен сценарий примерно на 5-7 тысяч слов. Рассказать биографию определенного Стримера. Да это не просто. Поиск инфы и старых стримов. Второй формат, это рассказать о интересном явлении в игровой индустрии. Разыскать инфу опять же, ...

    Сценарий для видео
    Сценарии14 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сценарий для видео о том, как создать сайт.

    $2950

    Этот проект посвящен созданию сценария видеоурока по созданию веб-сайта. Видео предоставит пошаговые инструкции о том, как создать простой профессиональный веб-сайт с нуля.

    Сценарий для видео
    Уроки и Репетиторство4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сценарий для видео

    написание сценария коротких роликов для Ютуб. тематика Автомобильная. жанр комединый. Страна аудитории Скандинавия и Германия. язык сценария Английский. длина роликов до 30 с

    Сценарий для роликаСценарий для видео
    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сценарий к видео в ютубе.

    тематика- игры на PS.Требуется чувство юмора, обязательность, умение работать в связке с монтажером и не тормозить динамику производства, соблюдать сроки. Занятость неполная.

    Сценарий для видео
    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сценарий для видео

    Сценарий продающего видео для продвижения в соц.сетях и продажи курсов. Первый проект: 1. Продающее видео для facebook рекламы. В дальнейшем есть потребность в сценариях для видео к лидмагнитам, трипвайерам для рахных площадок и для разных воронок. Обязательно, чтобы у ...

    Сценарий для видео
    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Монтаж видео

    $30

    Нужно будет монтировать видео. Пример: https://www.youtube.com/c/BRIGHTSIDEOFFICIAL/videos?view=0&amp;sort=p&amp;flow=grid . За каждый ролик я плачу 2$. Видео нужно будет делать через день. Все материалы (сайт для стоковых видео, бесплатный сервис для озвучки текста, а также темы на какие нужно будет делать ...

    Тексты для сайтаСценарий для видео
    Видеомонтаж25 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сценарий для видео-сторис

    Нам нужен сценарий для нативной рекламы в сторис у медийных блогеров с призывом к действию (1-3 шт т.е. длина до 45 секунд). Компания занимается заработком на арбитраже трафика и предлагает вкладывать деньги под ежедневный процент.

    Сценарий для видео
    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сценарий для видео

    $10

    Требования: - Сценарий должен быть продающим, так как будет использоваться для рекламного динамичного видео ролика. - Товар - Under Eye Patches; - Целевая аудитория - женщины 35+; - Тематика - ЗОЖ, активный образ жизни, уход за собой с помощью ...

    Сценарий для видео
    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сценарий для влогов, Рилз видео

    Доброго дня, друзья! Нужен сценарист . Необходимо написать сценарий для картины, которая будет сниматься в рамках влога(YouTube). Так же идея и сценарий для видео в Инстаграмм(reels). Прошу прислать варианты сценариев для короткометражных картин для оценки уровня. Нужен ...

    Сценарий для видео
    Сценарии8 заявок
    Закрыт
    год назад