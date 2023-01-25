Мы съездили на развалины древнего буддийского храма в Казахстане. Имеется видео съемка поездки и остатков самого храма. Сделаем 3D визуализацию храма, как он выглядел в 17 веке. Нужно собрать из отснятого видео историю. 3D только ...
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- $20Сценарий для видеоСценарии11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Приветствую. Материалы есть, нужно собрать видео, плюс НАПИСАТЬ К НЕМУ СЦЕНАРИЙ. Уже есть дизайнер, который просто соберет видео по готовому сценарию, нужен именно тот, кто сможет подойти комплексно к задаче, написать сценарий, создать видео. Мы ...Сценарий для видео3D-графиканет заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день! Требуются копирайтеры для написания статей и сценариев в области психологии и психосоматики для ресурса b-17 и Ютуб на долговременное сотрудничество. Требования к тексту и кандидатам: 1.Умение писать интересные продающие тексты. 2.Наличие ...Написание статейСценарий для видеоКопирайтинг15 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно НЕ написать текст к видео на youtube, а переформировать уже существующий в цепляющий формат, чтобы видео стало интересным. На [b]английском[/b] языке 1000 знаков +- Тема: дедолларизацияСценарий для видеоВидеомонтаж6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо сделать рекламный AR-ролик длиной 12-15 секунд для фб, гугл. для приложения агрегатора служб такси: Таксимер. 3 варианта: квадратный, вертикальный, горизонтальный. В прикреплении пример аналогичного видео-ролика для фб. Приложение: агрегатор служб такси Taximer https://taximer.com.ua/ Вариант сценария: Показывается видео известной локации ...Сценарий для видеоВидеомонтаж1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Описание:Приветствую сценаристов! Ищу креативного автора, способного создать захватывающий сценарий для видео на YouTube, посвященного тематике ведьм и мистики. Нужен сценарий длительностью около 30 минут, который будет не только информативным, но и увлекательным для зрителей.Краткое описание:Создан ...Сценарий для видеоВидеомонтаж1 исполнительЗакрыт8 месяцев назад
Добрый день Срочно нужно написать сценарий для видео урока по изучению конкретного закона с отсылками и немного юмором. Нужен человек с опытом.Сценарий для видеоСценарии23 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Требуется написание сценариев для видео в YouTube Shorts. В рамках данной задачи, готов заказать 1 сценарий для пробы сразу у нескольких исполнителей. Далее уже по результатам статистике выбрать с кем готов работать на постоянной основе. Тематика: Лайфхаки ...Сценарий для видеоВидеомонтаж6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Нужен сценарий примерно на 5-7 тысяч слов. Рассказать биографию определенного Стримера. Да это не просто. Поиск инфы и старых стримов. Второй формат, это рассказать о интересном явлении в игровой индустрии. Разыскать инфу опять же, ...Сценарий для видеоСценарии14 заявокЗакрытгод назад
- $2950
Этот проект посвящен созданию сценария видеоурока по созданию веб-сайта. Видео предоставит пошаговые инструкции о том, как создать простой профессиональный веб-сайт с нуля.Сценарий для видеоУроки и Репетиторство4 заявкиЗакрытгод назад
написание сценария коротких роликов для Ютуб. тематика Автомобильная. жанр комединый. Страна аудитории Скандинавия и Германия. язык сценария Английский. длина роликов до 30 сСценарий для роликаСценарий для видеоСценарии6 заявокЗакрытгод назад
тематика- игры на PS.Требуется чувство юмора, обязательность, умение работать в связке с монтажером и не тормозить динамику производства, соблюдать сроки. Занятость неполная.Сценарий для видеоВидеомонтаж8 заявокЗакрытгод назад
Сценарий продающего видео для продвижения в соц.сетях и продажи курсов. Первый проект: 1. Продающее видео для facebook рекламы. В дальнейшем есть потребность в сценариях для видео к лидмагнитам, трипвайерам для рахных площадок и для разных воронок. Обязательно, чтобы у ...Сценарий для видеоВидеомонтаж5 заявокЗакрытгод назад
- $30
Нужно будет монтировать видео. Пример: https://www.youtube.com/c/BRIGHTSIDEOFFICIAL/videos?view=0&sort=p&flow=grid . За каждый ролик я плачу 2$. Видео нужно будет делать через день. Все материалы (сайт для стоковых видео, бесплатный сервис для озвучки текста, а также темы на какие нужно будет делать ...Тексты для сайтаСценарий для видеоВидеомонтаж25 заявокЗакрытгод назад
- $10
Срочно нужен человек для лёгких сценариев на Ютуб канал . Оплата по видео Видео 5-7 минутСценарий для видеоВидеомонтаж26 заявокЗакрытгод назад
- $10
Нужен человек который будет помогать писать сценарий для Ютуб канала тематика (видеоигры ) Большая часть интересует новостной стиль текстаСценарий для видеоСценарии20 заявокЗакрытгод назад
Написать сценарий для Бизнес-шоу на YouTube Опыт работы на ТВ или Ютуб проектах приветсвуетсяСценарий для видеоСценарии5 заявокЗакрытгод назад
Нам нужен сценарий для нативной рекламы в сторис у медийных блогеров с призывом к действию (1-3 шт т.е. длина до 45 секунд). Компания занимается заработком на арбитраже трафика и предлагает вкладывать деньги под ежедневный процент.Сценарий для видеоВидеомонтаж7 заявокЗакрытгод назад
- $10
Требования: - Сценарий должен быть продающим, так как будет использоваться для рекламного динамичного видео ролика. - Товар - Under Eye Patches; - Целевая аудитория - женщины 35+; - Тематика - ЗОЖ, активный образ жизни, уход за собой с помощью ...Сценарий для видеоСценарии1 исполнительЗавершенгод назад
Доброго дня, друзья! Нужен сценарист . Необходимо написать сценарий для картины, которая будет сниматься в рамках влога(YouTube). Так же идея и сценарий для видео в Инстаграмм(reels). Прошу прислать варианты сценариев для короткометражных картин для оценки уровня. Нужен ...Сценарий для видеоСценарии8 заявокЗакрытгод назад