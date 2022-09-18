Нужен человек который будет писать сценарий под видео на Ютуб

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт26 заявок601 просмотр

Срочно нужен человек для  лёгких сценариев на Ютуб канал .

Оплата по видео 

Видео 5-7 минут 

3 года назад
guest_16347916727318
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артур
 
41 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Эдуард
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кошуч
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Іра
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Денис
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Юрий
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Пако
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
3 года назад
Валерій
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Артур
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тимофей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Иван
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Свят
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Павло
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Борис
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лейла
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно найти подходящее видео и озвучить его видео.

    Требуется найти подходящее видео о странах, соответствующее детским фотообоям. Озвучить каждую страну с подробным описанием достопримечательностей. Примеры материалов будут предоставлены.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Tiktok Downloader

    Требуется реализовать бэкенд функционал для проекта, аналогичного ssstik.io. Основные задачи: скачивание видео без водяного знака и mp3 с видео. Укажите используемый стек технологий (желательно Node.js) и цену реализации. Шаблон фронтэнда будет предоставлен.

    JavaScriptNode.js
    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв

    Требуется записать несколько видео отзывов для телеграмм канала. Задача включает видеомонтаж. Оплата за выполнение составляет 1000₽.

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж

    Требуется специалист для видеомонтажа. Задача включает в себя обработку и монтаж видео за 150₽. Ищем опытного исполнителя для выполнения заказа.

    Видеомонтаж40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать ролик

    Необходим видеомонтаж, чтобы собрать ролик из 10 часов контента, снятого на GoPro и iPhone. Ролик должен быть длиной 1-2 часа, с частичными титрами для знаковых переходов. Используйте вертикальные и горизонтальные фото и видео для создания единого целого.

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж видео + озвучка для Wildberries

    Требуется специалист для монтажа 10 видео о серьгах бижутерных. Каждое видео длительностью 40 секунд. Необходимо склеить фото и видео, добавить текст на экран и озвучить. Работа ориентирована на загрузку на платформу Wildberries.

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Заменить дату на слайде автовеба курса .

    Требуется заменить некорректную дату на слайде автовеба курса. Исправьте информацию на записи вебинара, чтобы отразить правильную дату старта. Необходим видеомонтаж с учетом указанных изменений.

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    3 года назад