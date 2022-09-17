Необходим видеомонтаж, чтобы собрать ролик из 10 часов контента, снятого на GoPro и iPhone. Ролик должен быть длиной 1-2 часа, с частичными титрами для знаковых переходов. Используйте вертикальные и горизонтальные фото и видео для создания единого целого.