taa101019taa

Текст, аудиозапись, фото, соц сети.

Опыт работы более 3 года. ??

????? По образований я педагог, дальше думаю на психолога пойти.

?? ?? Я вообще люблю писать, читать. Пишу:

?Курсовые работы,

?Рефераты,

?Презентации,

?Набираю тексты с аудио, видео, с изображение и с рукописи..

?Дипломную работу.

??Все качественно и своевременно.

??От времени рисую, аудиозаписью увлекаюсь, фотографией. дизайном.

??Если нужно нарисовать то могу только в ибис пайнте. Могу вас нарисовать в мультяшном виде. ??Мультфильмы никогда не делала но хочу попробовать.

???Рисую с детства, когда есть желание, но хорошо получается.

?? Социальные сети, ?? Интернет

Могу подписаться на соц сеть Вк, телеграмм, instagram, YouTube, google, chroome, Яндекс и на другие сделать регистрацию.

Напишу комментарий (Google Play) поставлю лайк цена договорная.