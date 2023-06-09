taa101019taa

Опыт работы более 3 года. ??
????? По образований я педагог, дальше думаю на психолога пойти.
?? ?? Я вообще люблю писать, читать. Пишу:
?Курсовые работы,
?Рефераты,
?Презентации,
?Набираю тексты с аудио, видео, с изображение и с рукописи..
?Дипломную работу.
??Все качественно и своевременно.
??От времени рисую, аудиозаписью увлекаюсь, фотографией. дизайном.
??Если нужно нарисовать то могу только в ибис пайнте. Могу вас нарисовать в мультяшном виде. ??Мультфильмы никогда не делала но хочу попробовать.
???Рисую с детства, когда есть желание, но хорошо получается.
?? Социальные сети, ?? Интернет
Могу подписаться на соц сеть Вк, телеграмм, instagram, YouTube, google, chroome, Яндекс и на другие сделать регистрацию.
Напишу комментарий (Google Play) поставлю лайк цена договорная.