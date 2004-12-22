MrValera153

Ковалюк Валерий
м. Луцк,
+380 639 453 403
Опыт работы
2021 г. июль - 2022 г. январь
Агенство “Joy”, Владимир – Звукорежиссер
Коммуникация с людьми всех возрастов
Работа с техникой, компьютерами и программными средствами
Работа с финансами
Июнь 2021 - август 2022
Фестиваль "Княжий", Владимир - Волонтер
создание и развитие групп в социальных сетях
создание и оформление контента: текст, фото, видео.
создание стратегии по привлечению участников ивента
Образование 2021 г. июнь - 2022 г. август
Январь 2023 - До сих пор
NDA, Гемблинг продукт, Луцк
помощь людям в решении проблем
работа с документами и их проверка
работа с "Omnidesk", "LiveChat", "HelpDesk" и бэкэндом сайта
Профессиональные навыки
- владею компьютером (уверенный пользователь ПК, знание MS Office, Photoshop, Premiere Pro);
- владение оргтехникой: факс, принтер, сканер, копировальное оборудование, офисная АТС;
- опыт подготовки и подписания договоров, приказов, актов;
- умение работать в команде;
- грамотная письменная и устная речь;
- знание языков: украинский - родной; русский – свободно владею, английский - уровень B2.
Личные качества
Ответственность, коммуникабельность, внимательность к деталям, дисциплинированность,
психологическая и физическая стойкость, умение выполнять несколько задач одновременно, слушать
собеседника.