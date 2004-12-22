MrValera153

Резюме

Ковалюк Валерий

м. Луцк,

+380 639 453 403

[email protected]

Опыт работы

2021 г. июль - 2022 г. январь

Агенство “Joy”, Владимир – Звукорежиссер

Коммуникация с людьми всех возрастов

Работа с техникой, компьютерами и программными средствами

Работа с финансами

Июнь 2021 - август 2022

Фестиваль "Княжий", Владимир - Волонтер

создание и развитие групп в социальных сетях

создание и оформление контента: текст, фото, видео.

создание стратегии по привлечению участников ивента

Образование 2021 г. июнь - 2022 г. август

Январь 2023 - До сих пор

NDA, Гемблинг продукт, Луцк

помощь людям в решении проблем

работа с документами и их проверка

работа с "Omnidesk", "LiveChat", "HelpDesk" и бэкэндом сайта

Профессиональные навыки

- владею компьютером (уверенный пользователь ПК, знание MS Office, Photoshop, Premiere Pro);

- владение оргтехникой: факс, принтер, сканер, копировальное оборудование, офисная АТС;

- опыт подготовки и подписания договоров, приказов, актов;

- умение работать в команде;

- грамотная письменная и устная речь;

- знание языков: украинский - родной; русский – свободно владею, английский - уровень B2.

Личные качества

Ответственность, коммуникабельность, внимательность к деталям, дисциплинированность,

психологическая и физическая стойкость, умение выполнять несколько задач одновременно, слушать

собеседника.