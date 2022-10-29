Видеомонтаж

Здравствуйте:) Очень приятно познакомиться с Вами на этой площадке! Меня зовут Роман, я сертифицированный видеомонтажёр в Davinci Resolve Studio. Я успешно работал над многими проектами в разных отраслях и помог многим брендам усилить своё влияние и охват аудитории. Моё стремление в монтаже современный, динамичный, эмоциональный контент.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться, если у Вас есть какие-либо вопросы. C нетерпением жду возможности сделать вместе с Вами яркие, "цепляющие" видеоролики или слайдшоу.