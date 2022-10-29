Роман Захаров VideoEditor19VideoEditor19
41 годРоссия/Архангельск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Видеомонтаж
Здравствуйте:) Очень приятно познакомиться с Вами на этой площадке! Меня зовут Роман, я сертифицированный видеомонтажёр в Davinci Resolve Studio. Я успешно работал над многими проектами в разных отраслях и помог многим брендам усилить своё влияние и охват аудитории. Моё стремление в монтаже современный, динамичный, эмоциональный контент.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться, если у Вас есть какие-либо вопросы. C нетерпением жду возможности сделать вместе с Вами яркие, "цепляющие" видеоролики или слайдшоу.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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